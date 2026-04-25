שמחה פורצת גבולות בחצר הקודש ביאלה, אמש בא בברית האירוסין הבחור החשוב משה רוטנברג, מנאמני בית האדמו"ר מביאלה, ובנו של הרב מרדכי רוטנברג, מחשובי החסידים. עב"ג הכלה בת הרב חיים אורי רוזנברג, משכונת רמת שלמה בירושלים | לרגל השמחה, ערך האדמו"ר מסיבת 'לחיים' מיוחדת במעונו | צפו בתיעוד (חסידים)
השבוע ביום ו' באייר, פקדו המוני בית ישראל את קברו של הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע בבית העלמין סגולה בפתח תקווה | במהלך היום הגיעו למקום אדמו"רים, רבנים ומשפיעים לצד קהל רב | לכל העולים הוגש כיבוד קל לאורך כל שעות העלייה לציון (חסידים)
בשיא הרדיפות הקומוניסטיות בז'יטומיר, סבתא אמיצה אחת מלה את נכדה פליקס, בסתר, בזמן שהוריו היו בעבודה | אתמול בטומסק שבסיביר, בנו של אותו 'תינוק', יבגני, נכנס בבריתו של אברהם אבינו וקרא לעצמו בשם היהודי החדש 'חיים' | רב העיר, הרב לוי קמינצקי: "זהו ניצחון של דורות על מי שניסו למחוק את היהדות" (חרדים)
האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו על טהרת הקודש בארה"ק, ערך ביקורים אצל ראשי ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי דוד שוסטל • הרבנים קידמו את האדמו"ר בכבוד הראוי והרחיבו בשיחה תורנית מעמיקה | גלריה (חסידים)
רבבות נהרו השבוע להונגריה להילולת הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע | אירועי ההילולא החלו מערב שבת ועד יום שלישי, בהובלת משפחת רובין מרבי ישעי'לעס הויז | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם מאיר אדרי, מהאווירה הקסומה, החל מהפרשת חלה, עירוב חצרות והדלקת הנרות, ועד הכנת המאכלים והתפילות בציון הקדוש, פינות חדשות ונסתרות מחצר הקודש (חסידים)
במלאות שמונים שנה להסתלקותו של הרה"ק רבי יעקב חיים מסטאלין זי"ע, אשר משימת חייו היה הצלת הדור הצעיר, תוך שהוא מקרב צעירים וסטודנטים שאינם דתיים ועוד. פקד האדמו"ר מלוצק את הציון הקדוש בבית החיים בדיטרויט שבארה"ב | בהמשך ערך טיש הילולא באוהל הענק שהוקם במקום לרגל ההילולא קדישא (חסידים)
בהיכל בית המדרש ספינקא בשכונת גני גד ציינו אמש ברוממות את יומא דהילולא של בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א | בראש המסובים בסעודה ישב האדמו"ר מספינקא גני גד, בדבריו העלה את קשרי הקודש של שושלת ספינקא לדורותיה (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק אמש (רביעי) בסעודת ההילולא שערך האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, לזכר זקינו הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' זיע"א | במהלך הסעודה השמיע האדמו"ר מדברותיו במשנת בעל ההילולא | בסיום הסעודה עברו הקהל לקבל 'כוס של ברכה' מגביעו האישי של האדמו"ר (חסידים)
בשעה טובה ומצלחת נחגגה שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מנדבורנה ויארוסלב, עב"ג הכלה המהוללה נכדת האדמו"ר ממודז'יץ, בת לחתנו האדמו"ר מאופלה | בשמחה המרוממת נטלו חלק קהל רב ואדמו"רים, שחגגו את הקשר החדש המאחד את שושלות החסידות המפוארות (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת אירוסי נכד האדמו"ר מבאיאן. החתן, בן לחתנו הרב פנחס שטרנבוך ונכד הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי רבני אנטווערפן; עב"ג הכלה בת הרה"ג יוסף מאיר פלדמן, נכדת הגאון רבי זאב פלדמן מגדולי רבני לונדון והגה"צ רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | את השמחה שנערכה באולמי סטריקוב בבני ברק, פיארו גדולי תורה ואדמו"רים, וביניהם דוד החתן האדמו"ר מסאדיגורה (חסידים)
במלאות שנתיים להסתלקותו של האדמו"ר מביאלה זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, התכנסו המוני חסידיו לשבת התאחדות בבית מדרשו בירושלים • ביום ההילולא התכנסו ליום שכולו תורה בהשתתפות האדמו"ר מתולדות אהרן, הגר"א וייס ובעל ה'פסקי תשובות' • צפו בתיעוד המסכם של ימי ההילולא (חסידים)
בחצר הקודש ויז'ניץ מציינים היום ו' אייר, את יום הבהיר - יום הולדתו ה-81 של האדמו"ר מויז'ניץ | הערב, לאחר תפילת ערבית יצא האדמו"ר אל פתח חדרו של אביו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, שם ספר ספירת העומר בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיר הקודש ירושלים נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל נכד לבנו הרה"צ רבי פנחס ישראל טווערסקי בן לבנו הרב משולם זוסיא טווערסקי חתן המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן | בשמחה התכבדו הסבים בכיבודים הרמים, ולאחר מכן הסבו למסיבת לחיים ובהמשך לסעודת המצווה (חסידים)
0 תגובות