לאחר הביטול הדרמטי בשבוע שעבר לאור הדאגה למצבו הרפואי של האדמו"ר מבעלזא, התקבלה בשעה האחרונה החלטה סופית לקיים את שבת הנגידים כבר בשבת הקרובה • מאות נגידי החסידות יעשו דרכם מכל קצווי תבל לשהות בצל הקודש • ההתרגשות בשיאה (חסידים)
שנה לייסוד הקהילה הצעירה של חסידי ויז'ניץ בשומרון, בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד החסידות באלעד, הגיע למעמד מיוחד בעמנואל והביא את המסר המרגש מאביו • הרבי הבטיח: "נכונו לכם עתיד מזהיר" • התיעוד המלא מהביקור המרומם (חסידים)
לרבי מליובאוויטש זי"ע, היה קשר מיוחד עם ראש ישיבת מיר הגאון רבי נחום פרצוביץ' | על פי העדויות, הוא ביקש להעלות את שיעוריו על הכתב ואף שלח לו מצה במחלתו | הזיכרון המשותף מביקור הרבי הריי"צ בבית הוריו (חסידים ואנ"ש)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי יוסף נחמיה הירשלר שבת במהלך השבת האחרונה בשכונה החדשה בצפון בני ברק במתחם הסופרים | התפילות ואסיפות המרעים נערכו בבית המדרש "קהל חסידים" | במהלך השבת רומם המשפיע את התושבים בשיחות קודש נלהבות | צפו בתיעוד מערב שבת ומסעודה שלישית שם נצפה גם רב הקהילה, הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זצ"ל, ערך נכדו האדמו"ר טיש הילולא בהשתתפות קהל חסידים רב ורבנים דגולים | במעמד שולב גם סיום ישיבת בין הזמנים לבחורי החסידות, שסיכמו תקופת לימוד פורייה בחודש ניסן האחרון | האדמו"ר נשא מדברות קודשו על מורשת זקנו וחיזק את הבחורים לקראת תחילת זמן קיץ בהיכלי הישיבות (חסידים)
בערב שב"ק האחרון נערך מעמד 'פדיון הבן' לנין האדמו"ר מנדבורנה חיפה, נכד לחתנו הרה"צ רבי צבי הירש הורונצ'יק בן הגה"צ רמ"מ מלעלוב, בן לבנו הרב אהרן יחיאל הורונצ'יק חתן הרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר ראש ישיבות מכנובקא בעלזא חתן הגה"צ ר' משה שטרן אב"ד סטריקוב | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא מרחוב הושע (חסידים)
תחת הכותרת "בחכמה יבנה בית" התכנסו עשרות הורים לילדים בגיל השידוכים לשמוע דברי הדרכה וחיזוק • במרכז המעמד זכו לשמוע את משא הקודש של האדמו"ר מנדבורנה ודברי חיזוק מהאדמו"ר מפיטסבורג • צפו בגלריה (חסידים)
אנחת רווחה בחצר הקודש בעלזא: לאחר שבועיים של חולשה, הרבי יצא השבת לתפילות ולטישים | הדרמה מאחורי ביטול 'שבת הנגידים' בדי סיטי, והמהפך המרגש שהפך את השבת היוקרתית למנוחה עבור מאות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים | כל הפרטים (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, ערך נכדו האדמו"ר מספינקא בית שמש סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו ברמה ד' בעיר | בסעודה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, וגם אישי ציבור בכירים שבאו לכבד את הצדיק ואת מורשתו שהותיר אחריו נחלה לדורות (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בחצר הקודש ביאלה, אמש בא בברית האירוסין הבחור החשוב משה רוטנברג, מנאמני בית האדמו"ר מביאלה, ובנו של הרב מרדכי רוטנברג, מחשובי החסידים. עב"ג הכלה בת הרב חיים אורי רוזנברג, משכונת רמת שלמה בירושלים | לרגל השמחה, ערך האדמו"ר מסיבת 'לחיים' מיוחדת במעונו | צפו בתיעוד (חסידים)
השבוע ביום ו' באייר, פקדו המוני בית ישראל את קברו של הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע בבית העלמין סגולה בפתח תקווה | במהלך היום הגיעו למקום אדמו"רים, רבנים ומשפיעים לצד קהל רב | לכל העולים הוגש כיבוד קל לאורך כל שעות העלייה לציון (חסידים)
בשיא הרדיפות הקומוניסטיות בז'יטומיר, סבתא אמיצה אחת מלה את נכדה פליקס, בסתר, בזמן שהוריו היו בעבודה | אתמול בטומסק שבסיביר, בנו של אותו 'תינוק', יבגני, נכנס בבריתו של אברהם אבינו וקרא לעצמו בשם היהודי החדש 'חיים' | רב העיר, הרב לוי קמינצקי: "זהו ניצחון של דורות על מי שניסו למחוק את היהדות" (חרדים)
האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו על טהרת הקודש בארה"ק, ערך ביקורים אצל ראשי ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי דוד שוסטל • הרבנים קידמו את האדמו"ר בכבוד הראוי והרחיבו בשיחה תורנית מעמיקה | גלריה (חסידים)
רבבות נהרו השבוע להונגריה להילולת הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע | אירועי ההילולא החלו מערב שבת ועד יום שלישי, בהובלת משפחת רובין מרבי ישעי'לעס הויז | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם מאיר אדרי, מהאווירה הקסומה, החל מהפרשת חלה, עירוב חצרות והדלקת הנרות, ועד הכנת המאכלים והתפילות בציון הקדוש, פינות חדשות ונסתרות מחצר הקודש (חסידים)
