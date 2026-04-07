צפו בתיעוד נעלה ומרומם מימי האורה של חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, החל מההכנות לחג הנכסף ועד לעריכת השולחנות הטהורים.
במראות ההוד נראה האדמו"ר בעת מעמד בדיקת חמץ במעון קודשו בשכונת מאה שערים בעיה"ק ירושלים, כשהוא חבוש בקולפיק לראשו כמנהגו בקודש של רבו המובהק, הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע.
בערב החג בחצות היום, הופיע האדמו"ר למעמד אפיית מצות מצווה. מול התנור הבוער, ותוך פיקוח מקרוב על האפייה מתוך להבת אש קודש, פצח האדמו"ר באמירת ההלל בנוסח המלבב והעתיק העובר מדור דור, בהתעוררות עצומה.
בהמשך התיעוד, ניתנת הצצה מרהיבה לשולחן הטהור בימי המועד, שם מונחת לפני האדמו"ר קערת ליל הסדר המהודרת, מלאכת מחשבת מרהיבה המשלבת זהב וכסף יחדיו.
בכל מעמדי ההוד נראה לצד האדמו"ר חתנו, האדמו"ר מספינקא מונסי, שהגיע במיוחד מארה"ב לעשות את ימי החג בצל חותנו הגדול.
0 תגובות