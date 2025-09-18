כיכר השבת
במעונו המיתולוגי של רבי שלומק'ה: האדמו"ר מזוועיהל העניק שופרות לתורמים

האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)

האדמו"ר מזוועהיל בטיש לחיים בהילולת הרה''ק המגיד מזלאטשוב זיע''א (צילום: שימי פ.)

לבבות התורמים הנכבדים בחצה"ק זוועיהל געשו אמש (רביעי), כאשר האדמו"ר מזוועהיל ערך 'לחיים טיש' מיוחד במעון הקודש המיתולוגי של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זצוק"ל בשכונת בית ישראל הנוסטלגית. האווירה במקום, שנותרה ספוגה בניחוח קודש מבית מדרשו של האדמו"ר הקדוש, הייתה רוחנית ומרוממת במיוחד.

ה'טיש' נערך לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב זיע"א, שיום הסתלקותו חל ביום זה - כ"ה אלול. האדמו"ר מזוועהיל הרחיב במשנתו הבהירה של המגיד ממשיך דרך הבעש"ט הק' בעולם, תוך שהוא משלב דברי חיזוק והתעוררות לקראת הימים הבאים עלינו לטובה.

בטיש הייחודי זכו להסב התורמים הנכבדים שנטלו חלק במגבית "בנפשו" - מגבית מיוחדת שנועדה להוצאת ספרי האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' מזוועהיל זצוק"ל. במחווה מיוחדת, חילק האדמו"ר לכל אחד מהתורמים שופרות כתודה והוקרה על תרומתם הנדיבה, מתוך דגש על חשיבות הפצת תורתו של אביו.

לאחר המעמד זכו הנוכחים להתפלל תפילת ערבית במקום הקדוש הזה, כשהאדמו"ר יורד לפני התיבה.

