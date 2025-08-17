הורים יקרים, שלום וברכה.
אתם מכירים את החלק הזה שהבן לא קם לתפילה ואז השכנה אומרת, בקול שלה ובמנגינה שלה: 'הבן שלך לא בתפילה? הוא עוד לא קם?'.
אנחנו בעצם אומרים את המשפט הזה, את ההגנה העצמית הזו - 'כן, הוא קצת עייף'. בפנים אנחנו בוערים. בוערים, 'וואו, למה הוא עושה לי את זה?'.
תעצרו חבר'ה, תעצרו. זה לא עובד ככה.
הילד שלכם לא משרת אף אחד, גם לא אתכם. הילד שלכם צריך לקבל את מה שמגיע לו ואת מה שטוב לו, זה הדבר הראשון.
אם מדברים עכשיו על תפילה, הילד שלכם צריך לקבל שיחה ממכם, על הציפיות - לא שלכם, אלא על הערך של קריאת שמע בזמנה, על זמן תפילה, על בוקר, שקימה בבוקר לא קשורה בכלל ליהדות. מי שקם בבוקר מוקדם הוא אדם בריא, הוא אדם מרוויח, הוא אדם מספיק.
בדיוק משם נוכל לקחת נקודת מפגש כל-כך יפה, כל-כך מעניינת. להכניס לילד שלנו שהציפיות שלנו ממנו - הן לא ציפיות בגלל אנשים. הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את זה, וזה לא נותן לו מנוח. הוא לא צריך להיות דוגמה לאף אחד מהשכנים.
הוא צריך להיות אדם, ילד עם נפש, נער, בוגר, שיש לו את היכולת להתמודד. ואנחנו צריכים בדיוק אז להיות שם בשבילו. לבדוק את הקשיים, לראות מה המצב שלו, ולהרים אותו משם. בהצלחה.
הפינות הקודמות:
- נקודת מפגש 1: כך תקבלו נכון את הבחור ששב הביתה מהישיבה • צפו
- נקודת מפגש 2: הבן שלכם ישן עד הצהריים? זה הפתרון • צפו
- נקודת מפגש 3: הקונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב" בבין הזמנים • צפו
- נקודת מפגש 4: הבן שלכם מבקש שוב ושוב כסף בחופש? זה הפתרון • צפו
- נקודת מפגש 5: "הוא לא עשה כלום כל היום"? אל תשפטו אותו, תדברו • צפו
- נקודת מפגש 6: הוא זרק לכם משפט חוצפה? כך תתמודדו מולו • צפו
- נקודת מפגש 7: כך תתמודדו עם המריבות בין האחים • צפו
- נקודת מפגש 8: כך תובילו את בנכם לתת דוגמא אישית לאחיו הקטנים • צפו
- נקודת מפגש 9: אל תיתנו לו להבין שעזבתם אותו, הוא צריך אתכם • צפו
- נקודת מפגש 10: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו
- נקודת מפגש 11: האבא עובד והבן בישיבה? כך תמצאו נקודת קשר ביניכם • צפו
- נקודת מפגש 12: הבחור שלנו נראה "פרזיט" בבית? כך תתמודדו נכון • צפו
0 תגובות