סדרה לבין הזמנים - להורים לבחורים

נקודת מפגש 13: תסבירו לבנכם שהציפיות ממנו - הן לא בגלל אנשים אחרים • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה ה-13: תסבירו לבן שלכם שהציפיות ממנו - הן לא בגלל אנשים אחרים • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 13

הורים יקרים, שלום וברכה.

אתם מכירים את החלק הזה שהבן לא קם לתפילה ואז השכנה אומרת, בקול שלה ובמנגינה שלה: 'הבן שלך לא בתפילה? הוא עוד לא קם?'.

אנחנו בעצם אומרים את המשפט הזה, את ההגנה העצמית הזו - 'כן, הוא קצת עייף'. בפנים אנחנו בוערים. בוערים, 'וואו, למה הוא עושה לי את זה?'.

תעצרו חבר'ה, תעצרו. זה לא עובד ככה.

הילד שלכם לא משרת אף אחד, גם לא אתכם. הילד שלכם צריך לקבל את מה שמגיע לו ואת מה שטוב לו, זה הדבר הראשון.

אם מדברים עכשיו על תפילה, הילד שלכם צריך לקבל שיחה ממכם, על הציפיות - לא שלכם, אלא על הערך של קריאת שמע בזמנה, על זמן תפילה, על בוקר, שקימה בבוקר לא קשורה בכלל ליהדות. מי שקם בבוקר מוקדם הוא אדם בריא, הוא אדם מרוויח, הוא אדם מספיק.

בדיוק משם נוכל לקחת נקודת מפגש כל-כך יפה, כל-כך מעניינת. להכניס לילד שלנו שהציפיות שלנו ממנו - הן לא ציפיות בגלל אנשים. הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את זה, וזה לא נותן לו מנוח. הוא לא צריך להיות דוגמה לאף אחד מהשכנים.

הוא צריך להיות אדם, ילד עם נפש, נער, בוגר, שיש לו את היכולת להתמודד. ואנחנו צריכים בדיוק אז להיות שם בשבילו. לבדוק את הקשיים, לראות מה המצב שלו, ולהרים אותו משם. בהצלחה.

