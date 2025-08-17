הורים יקרים, שלום וברכה.

אתם מכירים את החלק הזה שהבן לא קם לתפילה ואז השכנה אומרת, בקול שלה ובמנגינה שלה: 'הבן שלך לא בתפילה? הוא עוד לא קם?'.

אנחנו בעצם אומרים את המשפט הזה, את ההגנה העצמית הזו - 'כן, הוא קצת עייף'. בפנים אנחנו בוערים. בוערים, 'וואו, למה הוא עושה לי את זה?'.

תעצרו חבר'ה, תעצרו. זה לא עובד ככה.

הילד שלכם לא משרת אף אחד, גם לא אתכם. הילד שלכם צריך לקבל את מה שמגיע לו ואת מה שטוב לו, זה הדבר הראשון.

אם מדברים עכשיו על תפילה, הילד שלכם צריך לקבל שיחה ממכם, על הציפיות - לא שלכם, אלא על הערך של קריאת שמע בזמנה, על זמן תפילה, על בוקר, שקימה בבוקר לא קשורה בכלל ליהדות. מי שקם בבוקר מוקדם הוא אדם בריא, הוא אדם מרוויח, הוא אדם מספיק.

בדיוק משם נוכל לקחת נקודת מפגש כל-כך יפה, כל-כך מעניינת. להכניס לילד שלנו שהציפיות שלנו ממנו - הן לא ציפיות בגלל אנשים. הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את זה, וזה לא נותן לו מנוח. הוא לא צריך להיות דוגמה לאף אחד מהשכנים.

הוא צריך להיות אדם, ילד עם נפש, נער, בוגר, שיש לו את היכולת להתמודד. ואנחנו צריכים בדיוק אז להיות שם בשבילו. לבדוק את הקשיים, לראות מה המצב שלו, ולהרים אותו משם. בהצלחה.

