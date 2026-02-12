מהדורת חדשות חרדית היא פורמט תקשורתי ייחודי המספק סיקור מקיף של אירועים ופרשנות חדשותית המותאמת לציבור החרדי בישראל. מהדורות אלו מתמקדות באירועים פוליטיים, חברתיים ודתיים תוך הצגת נקודת מבט המשקפת את ערכי הציבור החרדי ואת עמדות גדולי התורה. התכנים כוללים סיקור מעמיק של התרחשויות בעולם הישיבות, חצרות הקודש, והמערכת הפוליטית החרדית.

בתקופה האחרונה, מהדורות החדשות החרדיות מתמקדות במיוחד בסוגיית חוק הגיוס ובמאבק על שמירת עולם התורה. הסיקור כולל דיווחים על מעצרי עריקים, עמדות של ראשי ישיבות וחברי מועצת גדולי התורה, והתפתחויות פוליטיות במפלגות החרדיות כמו ש"ס ויהדות התורה. המהדורות מספקות מידע מעודכן על החלטות הנהגה, כינוסים חריגים, ופסיקות הלכתיות הנוגעות למצב הביטחוני והחברתי.

המהדורות החרדיות מאופיינות בסגנון דיווח ייחודי הכולל שימוש בטרמינולוגיה דתית, התייחסות לדמויות רבניות בכבוד ובתארים מלאים, ומתן משקל רב לעמדות גדולי התורה. הסיקור כולל גם אירועים מחצרות הקודש כמו חתונות, בר מצוות, הילולות, וכינוסים חסידיים, המהווים חלק מרכזי מהחיים הציבוריים במגזר החרדי.

נושא מרכזי נוסף במהדורות החדשות החרדיות הוא הסיקור של התפתחויות בעולם הישיבות. זה כולל דיווחים על מינויים חדשים של ראשי ישיבות, פתיחת זמני לימוד, סיומי מסכתות, ושינויים מבניים בישיבות מובילות כמו פוניבז', חברון, ומיר. המהדורות מספקות גם מידע על ישיבות קטנות, כוללים, ומוסדות חינוך חרדיים ברחבי הארץ.

הסיקור הפוליטי במהדורות החרדיות מתמקד בפעילות חברי הכנסת החרדים, במשברים קואליציוניים, ובמו"מ על תקציבים למוסדות תורניים. המהדורות עוקבות אחר התפתחויות בוועדות הכנסת, החלטות ממשלתיות, ופסיקות בג"ץ המשפיעות על הציבור החרדי. הדיווח כולל גם ניתוח של יחסי הכוחות בין המפלגות החרדיות לבין שאר הקואליציה.

מהדורות החדשות החרדיות מקדישות תשומת לב רבה גם לנושאים חברתיים וקהילתיים. זה כולל סיקור של אירועי צדקה, פרויקטים קהילתיים, משברי דיור, ונושאים כלכליים המשפיעים על משפחות חרדיות. המהדורות מספקות גם מידע מעשי על שירותים, הטבות, ותמיכות זמינות לציבור החרדי.

הסיקור הבינלאומי במהדורות החרדיות מתמקד בעיקר באירועים הנוגעים לקהילות יהודיות בחוץ לארץ, במיוחד במרכזים חרדיים גדולים כמו ניו יורק, לונדון, ואנטוורפן. המהדורות עוקבות אחר ביקורים של אדמורי"ם בחו"ל, כינוסים בינלאומיים, ואירועים משמעותיים בקהילות החרדיות בתפוצות. הדיווח כולל גם התייחסות לנושאים של אנטישמיות ופעילות פוליטית של ארגונים יהודיים.

כיום מהדורת החדשות הכי פופולארית במגזר החרדי היא תוכנית מעייריב בהגשת איצלה כץ. המהדורה נוסדה באתר כיכר השבת ובתחילת 2026 היא עברה לאתר בבלי.