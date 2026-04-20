כיכר השבת
בראשות גדולי ישראל

השלהבת שלא כבתה | בוגרי 'שכר שכיר' התכנסו ביום היארצייט של רבם זצ"ל

במלאת ארבע שנים להסתלקותו של הגאון רבי צבי יהודה גרשונוביץ זצ"ל, ראש ישיבת 'שכר שכיר', התכנסו מאות בוגרים לערב של זיכרון והתעלות • במרכז המעמד הופיעו בהדרם גדולי ישראל • צפו בתיעוד (חרדים)

כינוס בוגרי ישיבת "הנגב - שכר שכיר" (צילום: שוקי לרר)

ציבור הבוגרים של ישיבת "הנגב – שכר שכיר" התכנסו השבוע למעמד מרגש של זיכרון וחיזוק, לזכרו של הגאון רבי צבי יהודה גרשונוביץ זצ"ל, מי שכיהן כראש ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות והיה ממנווטיה של ישיבת 'ברכת אפרים' בבני ברק, אשר נסתלק לגנזי מרומים בראש חודש אייר תשפ"ב.

את שולחן המזרח פיארו בהופעתם הכבודה גדולי ישראל וחברי מועצת גדולי התורה, אשר הגיעו לחלוק כבוד לתורתו ולזכרו של בעל ההילולא: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו. הגאון רבי אריה לייב לוי, ראש ישיבת 'שכר שכיר'. לצדם ישבו רבנים ומרביצי תורה רומי מעלה, שהעלו קווים לדמותו של ראש הישיבה זצ"ל, ששימש כאב ורב לאלפי תלמידים לאורך עשורים.

במהלך הכינוס נשאו הרבנים דברים בשגב מעלת התמדתו והנהגתו של הגרצ"י זצ"ל, כאשר בוגרי הישיבה מכל התקופות מאזינים בצימאון ומעלים זיכרונות מימיהם בישיבה בנתיבות ובבני ברק.

רגע מרגש במיוחד נרשם בסיום המעמד, כאשר מאות המשתתפים, צעירים ומבוגרים כאחד, פצחו בריקוד נלהב ומלוכד לכבוד התורה ולכבוד ההתכנסות המיוחדת, המבטאת את המשכיות השלהבת שהדליק ראש הישיבה זצ"ל בליבם של תלמידיו.

כינוס בוגרי ישיבת "הנגב - שכר שכיר" (צילום: שוקי לרר)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הרב דב לנדוישיבת הנגבהרב אריה לויכינוס בוגריםרבי צבי יהודה גרשנוביץ זצ"ל

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

קרן אור אחרי הטרגדיה

|

חשבנו שזה פיגוע

||
1
ש

אלפים חיכו לרגע הזה

נחמן שטרנהרץ|מקודם

ממלכה של קולמוס

|

בראשות גדולי ישראל

|

ש

נערכים לקליטת רבבות 

אסף מגידו|מקודם

צפו בגלריה

||
1

אחד היה אברהם

|

במוצאי יום הבהיר

|

חיזוק ב-60 שניות

|

הכל נשאר במשפחה

||
1

יומא דהילולא

|

שיר חדש ודמעות

||
1

וְזַכֵּנִי לְגַדֵּל

||
1

כותרת היום • צפו

||
16

הלם בקהילה החרדית

||
1

דיווח ראשוני

||
22

הוֹשִׁיבוּ יְשִׁיבָה עַל קִבְרוֹ

|

לנצל כל רגע

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר