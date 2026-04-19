שורה משמחת לבני העלייה בגבעת הישיבה. ברחוב ראב"ד המפורסם, בלב ליבה של גבעת ישיבת פוניבז', הוקם והוקדש היכל תורה חדש שנועד להוות "פינה חמה" של שטייגען עבור מאות בחורי הישיבות הלומדים באזור.

בית המדרש החדש ניצב במיקום בעל היסטוריה של קדושה: המבנה שימש עד לחודש אב האחרון כמעונו הזמני של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש זצ"ל, בו התגורר ולמד בשנות חוליו האחרונות. כעת, הוסב המקום להיכל תורה הפתוח ללימוד בכל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע.

היוזמה המבורכת עומדת תחת חסותו של בנו של בעל ה"שיח יצחק", הרב יהודה קוק, אשר בחר להפוך את המקום לבית תורה לזכרו ולעילוי נשמתו של אביו, הגאון רבי יצחק משה קוק זצ"ל. המנוח, שנפטר בפתאומיות בשנה האחרונה, נודע בבקיאותו ועמקותו בהבנת נפש האדם (כפי שבא לידי ביטוי בספרו "שיח יצחק") והיה דמות מוכרת שעמדה תמיד לימין בחורי הישיבות. כעת, בית המדרש החדש הנושא את שמו ימשיך את דרכו בחיבור וסיוע לבני התורה.

במעמד קביעת המזוזות להיכל החדש כובד הגאון רבי דוד מילר, מראשי ישיבת פוניבז', ששיבח בהתרגשות את היוזמה. הגר"ד מילר ציין את החשיבות העצומה במקום המאפשר שקיעות בלימוד התורה ברציפות וללא הפרעות, בפרט במיקום כה מרכזי ורווי תורה.