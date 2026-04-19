כיכר השבת
שלשלת היוחסין | חבר המועצת שימש כמוהל בשמחת הברית לנין חכם משה צדקה

שבוע שעבר נחגגה שמחת ברית המילה לנינו של ראש הישיבה, הגאון חכם משה צדקה, רך הנולד נכד לבנו, הרה"ג רבי יאיר צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף' לצעירים, ובן לחתנו הרב יעקב אלקיים, ראש ישיבת 'צעירים - ירושלים', בנו של הרה"ג רבי אליהו אלקיים, מראשי ישיבת 'דעת חיים' | בכסא של אליהו ובסנדקאות כובד דוד האב, הגאון רבי ישי טולדנו, מראשי הישיבות 'דעת חיים' ו'צעירים - ירושלים'. כמוהל שימש הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה (חרדים)

שמחת הברית לנין חכם משה צדקה (צילום: מנחם קוג'ה)
מרן הרב אלבז הוא מנהיג הדור
אוהד

