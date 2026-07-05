צפו בגלריה בהתאסף ראשי עם; גדולי ישראל התייצבו לימינו של ראש הישיבה כינוס גדולי הדור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לקראת מגבית "מסרתי נפשי" למען קיום בית מדרשו - ישיבת רשב"י בבני ברק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:00