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בהתאסף ראשי עם; גדולי ישראל התייצבו לימינו של ראש הישיבה

כינוס גדולי הדור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לקראת מגבית "מסרתי נפשי" למען קיום בית מדרשו - ישיבת רשב"י בבני ברק (חרדים)

הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן| צילום: צילום: דובי קורן
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
הכינוס במעונו של הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)

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הרב מאיר צבי ברגמןכינוס גדולי התורה

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