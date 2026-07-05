בהתאסף ראשי עם; גדולי ישראל התייצבו לימינו של ראש הישיבה

ביום היא"צ למרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל נערך מעמד תפילה אדיר עם מאות ילדי ת"ת אהל תורה | חבר המועצת, הגאון רבי יצחק זילברשטיין במשאו המרכזי: 'תבקשו מהקב"ה, אנחנו רוצים משיח, ורוצים לראות שיתגדל ויתקדש שמיה רבא'! (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, כל רודפיה השיגוה: השעות שיש בהם סכנה בימי בין המצרים, זהירות מהכאת הילדים, והוראת מרן זצ"ל לנכדיו "אל תרכבו על אופניים" • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
שבעה בני אדם דחוסים ומקופלים בתוך חללים נסתרים של רכב משפחתי אחד: ניסיון הסתננות נועז ומסוכן נחשף, כאשר החשודים הוחבאו בדפנות המושבים ומתחת לשמיכות בתא המטען. נהג הרכב, חרדי תושב בני ברק, נעצר בחשד שהוביל את ההברחה המתוחכמת תמורת בצע כסף | תיעודים (בארץ)
הילדים בחופש, המסכים זמינים - וההורים מחפשים תוכן שישאיר גם טעם טוב וגם ערך אמיתי. מיזם לימוד מקוון מציע לילדים להיכנס ללימוד גמרא קצר וחווייתי, לצבור פרסים לאורך הקיץ - ואולי גם לזכות בחופשה משפחתית מפנקת (חרדים)
עשרות משפחות ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית נותרו במהלך השבת שעות ארוכות ללא אספקת חשמל ובחום כבד | התושבים הזועמים מציגים תיעודים מדאיגים של כבלי חשמל פיראטיים ועמודים הנוטים ליפול, ומזהירים מפני אסון בטיחותי חמור, במיוחד ימים ספורים לאחר הטרגדיה הקשה שבה נהרג הילד מוישי גלנסקי ז"ל באותו הרחוב: "עברנו שבת של גיהנום" (אקטואליה, חרדים)
תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (אקטואליה, חרדים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לקנות בגדים או כלים חדשים בימי בין המצרים? • צפו (יהדות)
סוף שבוע סיוטי ומיוזע עבר על אלפי משפחות חרדיות בלייקווד, לאחר שסופת רעמים עוצמתית עם רוחות של למעלה מ-110 קמ"ש הובילה לקריסת עמודי חשמל ועצים, והותירה רבבות בחושך | עם טמפרטורות שהגיעו ל-38 מעלות, נאלצו התושבים לשהות במהלך כל השבת בבתים ללא מיזוג אוויר או תאורה, כאשר צוותי החירום פועלים מסביב לשעון. הסופה הקשה גבתה את חייו של אדם אחד לפחות (בעולם)
ההלם והתדהמה שאחזו בציבור לאחר הירצחו של רבי עמוס גואטה זצ"ל בשבוע שעבר, מעוררים את דבריו המטלטלים והנוקבים של ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לאחר הירצחם של רבי אלעזר אבוחצירא "הבבא אלעזר" זצ"ל והילד לייבי קלצקי ז"ל | צפו בדבריו המעוררים (חרדים)
צעירים חרדים חסמו הערב את מסילת הרכבת הקלה באזור חיים בר לב ושבטי ישראל בירושלים, במחאה נגד גיוס בני הישיבות | בעקבות המחאה ובהנחיית המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות גבעת התחמושת והעירייה, והרכבת הקלה פעלה במתכונת חלקית | כעבור כחצי שעה פונו המסילות ותנועת הרכבת הקלה שבה לפעול כסדרה | צפו בתיעוד (חרדים)
רדיפת עולם התורה: בעקבות הנחיית היועמ"שית, רשות המסים שלחה פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות | כפי שחשפנו ב'כיכר השבת', בקרן עולם התורה פעלו לייצר מתווה סיוע חדש לישיבות בצל הגזירה (חדשות)
לקיים בנו חכמי ישראל: כלל ישראל מתבקשים להעתיר בתפילות ובתחנונים לפני בורא כל יצור, למען רפואתו השלימה של גדול המתמידים בדורנו, הגאון האדיר רבי חיים ברמן, המאושפז בבית החולים מזה תקופה ארוכה, ובשעות האחרונות הוחמר מצבו (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת בין המצרים: ההבדל בין האשכנזים לספרדים באיסור התספורת, והאם ספרדים שלומדים בישיבה אשכנזית, יכולים להסתפר ולהתגלח? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
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