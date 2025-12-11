כיכר השבת
חגיגה של תורה

לאחר שנה של לימוד | 150 אברכים חגגו בחיפה סיום מסכתות ביצה ושבת

במעמד מיוחד לכבודה של תורה חגגו 150 אברכים מרשת כוללי "מקום תורה" בחיפה, סיום מסכתות ביצה ושבת לאחר למעלה משנה של לימוד | במעמד השתתפו רבנים בכירים שנשאו דברים לכבוד התורה (חרדים)

סיום מסכתות ברשת הכוללים 'מקום תורה' בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

כ-150 אברכים מרשת כוללי "מקום תורה" בחיפה התאספו בשמחה עצומה יחדיו לחגוג גומרה של תורה לאחר עמל ויגיעה של למעלה משנה במסכתות ביצה ושבת.

האברכים היקרים שמחו בסיום המסכתות עם השתתפות של ראשי הכוללים בסניפי מקום תורה ברחבי העיר חיפה ובהשתתפות המרא דאתרא הגאון הרב יוסף יחיאל הלוי במברגר.

כמו כן כיבדו את הנוכחים בדרשותיהם ראש ישיבת 'תפארת ישראל' הגאון ר' שמחה זיסל שפירא, הגאון ר' בן ציון הכהן קוק וראש רשת הכוללים הרה"ג ר' אליעזר נויבירט, אשר שיבחו את שמחת התורה שיש בגומרה של מסכת, ואת הנשים אשר נושאות בעול התורה ומחזיקות את בעליהן.

הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר נואם (צילום: שמואל שנקר)
הגאון רבי בן ציון קוק נואם (צילום: שמואל שנקר)
הגאון רבי בן ציון קוק נואם (צילום: שמואל שנקר)
