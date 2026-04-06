כיכר השבת
שיחה חוצבת להבות

"בזכותכם צריך פחות חיילים בחזית": הגר"ז כהן במסר מהדהד לבני הישיבות

מאות מתלמידי ישיבת 'אבני נזר' התכנסו אמש למעמד 'הקבלת פני רבו' בהיכל הישיבה בביתר • בשיחה חוצבת להבות הסביר ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן את ההנהגה הניסית של עם ישראל: "הקב"ה לא מנהיג אתכם בדרך הטבע" • צפו (חרדים)

הקבלת פני רבו אצל הגר"ז כהן| צילום: צילום: באדיבות המצלם
ביום ראשון ג' דחול המועד פסח נערך מעמד הקבלת פני רבות בהשתתפות מאות מתלמידי ישיבת 'אבני נזר' שהתכנסו במתחם הישיבה בביתר עילית יחד עם רבם ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן.

בשיאו של המעמד, נשא ראש הישיבה דברים חוצבים על מעלתו של בן התורה ועל ההנהגה הניסית של עם ישראל. הרב פתח בביאור על הפסוק "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים", וציטט מהמדרש ב'פסיקתא דרב כהנא':

"הקדוש ברוך הוא לא הנהיג אותם כדרך העולם. דרך העולם שמים יורדים מלמעלה ולחם צומח מלמטה, ובמדבר הקדוש ברוך הוא עשה הפוך - הוריד להם לחם מלמעלה והוציא להם מים מלמטה".

הרב הסביר כי כל דרך ההנהגה במדבר נועדה לחנך את עם ישראל: "התחנכו ותדעו - אני לא מנהיג אתכם ב'דרך ארץ', אני לא מנהיג אתכם כדרך העולם, אלא ברמה אחרת".

בהתייחסו למצב המורכב ולביקורת הנשמעת כלפי בני הישיבות, הדגיש רה"י את החשיבות הקיומית של לימוד התורה: "יושב בן תורה ועוסק בתורה - בזכותו צריכים פחות אלפי חיילים שם בחזית. בעולם זה הפוך, צריך יותר חיילים כדי לנצח במלחמה, זה 'דרך ארץ', זה דרך העולם. אבל הקדוש ברוך הוא לא נחם דרך ארץ, הוא לא מנהיג את עם ישראל בדרך העולם".

ראש הישיבה קרא לבני הישיבות לייקר את עצמם: "כמה צריך כל בן תורה לייקר את עצמו, לגדל את עצמו, לדעת מה הוא עושה עם כל הדיבורים שמדברים בחוץ".

ראש הישיבה שיתף בהתרגשות ברשמים שקיבל מהנהלת הישיבה על האווירה המיוחדת השוררת בה: "השנה זכינו להגיע למדרגה שיש אווירה בישיבה שגם כשקמים מהסטנדר והולכים לחדר האוכל - מדברים בדרך בלימוד. נמצאים באוטובוסים ומדברים בלימוד. כמה זה נפלא לשמוע שבחורים חיים את התורה, שיש להם ערבות ומתיקות בתורה".

המעמד הסתיים בשירה אדירה ובריקודים של תלמידי הישיבה סביב רבם, כשהם יוצאים מחוזקים לקראת המשך הזמן, מתוך הכרה בחשיבות תפקידם ובעוצמת לימוד התורה.

הקבלת פני רבו אצל הגר"ז כהן (צילום: באדיבות המצלם)
