החסידים נהרו: הרבי מניקלשבורג שבת בברוקלין לראשונה מזה למעלה מ 20 שנה

מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)

האדמו"ר מניקלשבורג מוצאי שב"ק בווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בניקלשבורג (צילום: באדיבות המצלם)
