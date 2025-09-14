הילדים נעמדו מסביב רגעים מרטיטים בנדבורנה | הרבי ירד לפני התיבה, ואחיו השתפך בקרן זווית מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:22