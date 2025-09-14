כיכר השבת
הילדים נעמדו מסביב

רגעים מרטיטים בנדבורנה | הרבי ירד לפני התיבה, ואחיו השתפך בקרן זווית 

מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים) 

סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים באמירת הסליחות (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צַדֵּק צוֹעֲקֶיךָ

|

רגעים היסטוריים

|

הילדים נעמדו מסביב

|

זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ

|

מָרוֹם אִם עָצְמוּ

|

רְצֵה עֲתִירָתָם 

|

שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה

|

לִשְׁמֹעַ אֶל הָרִנָּה 

|

"אתם מקרבים את הישועה"

|

דְּרוֹשׁ נָא דוֹרְשֶׁיךָ 

|

הַט אָזְנְךָ מִמָּרוֹם

|

בְּזַעֲקָתָם בְּעוֹד לָיִל

|

לִשְׁמֹעַ אֶל הָרִנָּה וְאֶל הַתְּפִלָּה

|

תַּרְאֵם נִסֶּיךָ עוֹשֶׂה גְדוֹלוֹת

|

החסידים פצחו בריקוד

|

החסידים שכרו מקומות

|

סיפור למוצ"ש

|

הסגולה למוצ"ש | צפו

|

כְּבַקָּרַת רוֹעֶה עֶדְרוֹ

|

שיעורים עיוניים וטיש מרטיט

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר