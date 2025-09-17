כיכר השבת
לקראת ימי הרחמים

התעוררות באלעד: הרבי מקרעטשניף י-ם ביקר ב'מבצר התורה' וחילק תפוחים

ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בהיכל ישיבתו המעטירה "מבצר התורה" בעיר אלעד | הרבי חיזק את התלמידים לקראת הימים הנוראים והעניק להם תפוח קודש לברכה (חסידים / עולם הישיבות) 

האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בביקור בישיבתו באלעד (צילום: שוקי לרר)

בעיצומם של ימי ההכנה לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו תלמידי ישיבת "מבצר התורה קרעטשניף" המתנוססת לתפארה בעיר אלעד לביקור רב רושם, עת הופיע האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, בהיכל ישיבתו המעטירה, לחזק את בחורי הישיבה בהכנה הראויה לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתינו לשלום.

כבר משעות הבוקר המוקדמות ניכרה תסיסה של קדושה בין כותלי הישיבה, לפנות בוקר התקיימה סדר לימוד שעות רצופות, כאשר מיד אחר הלימוד נעמדו לאמירת סליחות ותפילת שחרית בצוותא חדא האדמו"ר, בהתעוררות ובהתרוממות הנפש

לאחר התפילה ערך האדמו"ר "לחיים טיש" עם תלמידי הישיבה, ובדברות קדשו נשא דברי חיזוק והתעוררות. בדבריו עורר את התלמידים סביב ענין ההכנה הראויה לקראת הימים הנוראים, ולהרבות בתפילה ובתחנונים לפני שוכן מרומים בימים נעלים אלו – עבור ישועת הכלל והפרט. כן הפליג האדמו"ר בשבח הישיבה הקדושה, המהווה תל תלפיות בתפארת תורתה ובחינוכה, וממנה יוצאים תלמידים יקרים המופלגים בתורה ויראת שמים.

בסיום דברות הקודש ניגשו צוות הישיבה למסור 'כוללות קוויטל' עם שמות כלל תלמידי הישיבה, לזכרם ולהזכירם בעת רצון בימי הרחמים והסליחות, למען יזכו לשנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, וכט''ס. לאחר מכן עברו הבחורים להתברך בברכת קדשו של האדמו"ר וזכו לקבל תפוחי ברכה מידיו הק' לקראת ראש השנה הבעל"ט.

המעמד כולו הותיר רושם עז של התעלות רוחנית, חיזק ורומם את לבבות התלמידים לקראת ימים נוראים אלו.

האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בביקור בישיבתו באלעד (צילום: שוקי לרר)
