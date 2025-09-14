צַדֵּק צוֹעֲקֶיךָ סחף את החסידים לפסגות רמות של תשובה: א' סליחות בפרמישלאן כשאימת הדין נסוכה על פניו, צעד האדמו"ר מפרמישילאן באשמורת הבוקר אל מקום תפילתו בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, שם התעטף בטליתו, ועבר לפני התיבה בקול שעורר את כלל החסידים לתשובה שלימה | שוקי לרר תיעד מעטיפת הטלית ועד אמירת הסליחות | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:17