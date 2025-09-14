סחף את החסידים לפסגות רמות של תשובה: א' סליחות בפרמישלאן
כשאימת הדין נסוכה על פניו, צעד האדמו"ר מפרמישילאן באשמורת הבוקר אל מקום תפילתו בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, שם התעטף בטליתו, ועבר לפני התיבה בקול שעורר את כלל החסידים לתשובה שלימה | שוקי לרר תיעד מעטיפת הטלית ועד אמירת הסליחות | צפו בתיעוד (חסידים)
כשאימת הדין נסוכה על פניו, צעד האדמו"ר מפרמישילאן באשמורת הבוקר אל מקום תפילתו בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, שם התעטף בטליתו, ועבר לפני התיבה בקול שעורר את כלל החסידים לתשובה שלימה | שוקי לרר תיעד מעטיפת הטלית ועד אמירת הסליחות | צפו בתיעוד (חסידים)
בלבבות מעורבים ברגש, התאספו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט בארה"ק, לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך, עם מורם ורבם, האדמו"ר החדש שעלה זה עתה לכהן על כס ההנהגה, בהיכל בית המדרש של החסידות בירושלים | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית, ולבוש בגרביים לבנות כמנהג אדמו"רי החסידות, ועורר את הקהל עם הנוסח המלבב מדור דור שקיבל מאבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)
אלפי חסידי צאנז התאספו באשמורת בוקר יום הראשון לאמירת סליחות ראשונות ברוב עם הדרת מלך, בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז, אשר ירד לפני התיבה והרטיט את הלבבות בתפילתו היוקדת בהתעוררות עצומה | כמנהג אדמו"רי החסידות, נשא הרבי שיחת התעוררות לפני האלפים, הרבי קרא לחסידים להרבות בתשובה, לפשפש במעשיהם ולהיטיב את דרכיהם לקראת ימי הדין והרחמים | לציין כי עם בואם של החסידים לסליחות, כבר חיכתה להם מפת המקומות בהיכל רוזנברג, כדי שכל אחד יוכל לשריין את מקומו לקראת ימי הרת עולם (חסידים)
הרבי מאלכסנדר ארה"ב, השוהה בימים אלו בארה"ק, הופיע למעמד סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו ברחוב חזון איש בבני ברק | הרבי עמד ע"י תיבת הש"ץ, והחסידים נעמדו כגורן מסביב | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר, להתברך בברכת 'כתיבה וחתימה טובה', לקראת חזרתו למעונו בבורו פארק (חסידים)
לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
אל היכל בית מדרשו של הרבי הצדיק מקאליש בבית שמש, נהרו המונים לאמירת הסליחות בצל קודשו של האדמו"ר | לאחר אמירת הסליחות זכו לעבור ולקבל מידי קודשו צלוחית דבש מבורכת לקראת השנה החדשה | האדמו"ר שישב עטור בטלית מעוטרת בעטרות כסף, העניק את הדבש בצירוף ברכותיו לרוב לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ההולך ונשלם לתפארה, ירד הרבי ממודז'יץ לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, ברוב עם הדרת מלך, בנוסח המלבב מדור דור, כשהוא משלב במהלך התפילה ניגונים עתיקים של אדמו"רי החסידות (חסידים)
מספר תלמידים מישיבת ויז'ניץ שהתאספו למעמד סיום כמה מסכתות שבש"ס, הופתעו באחת כאשר אל המקום נכנס הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ ואב"ד החסידות באלעד | לדבריו, הוא הופיע במפתיע כמחווה מרגשת עבורם שמקרבים את הישועה והוגים בתורה הק' כאוות חפצו הטהורה של אביו הרבי מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
מאות חסידי אלכסנדר פתחו את ירח האיתנים באמירת הסליחות הראשונות באודיטוריום העירוני בבני ברק, שם יחגגו ברינה את כל חגי חודש תשרי | מקום הקודש של האדמו"ר הוכשר מבעוד מועד עם ארון קודש קטן ובמה מוגבהת, וכלל החסידים השתפכו בתחינה לפני בורא כל יצור שיערב עתירתנו לשנה טובה ומתוקה (חסידים)
בחצות ליל מוצאי שב"ק התאספו כלל חסידי ספינקא מרחבי הארץ, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"ר במרכז החסידות ברחוב דונולו בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה על במה מוגבהת מול ארון הקודש, כשבשורה הראשונה מתחתיו עומדים נכדיו הצעירים לבושים בקולפיקים כנהוג בשבתות ובימים טובים (חסידים)
בחצות הלילה יצא האדמו"ר מדארג מחדרו בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, וצעד אל עבר מקומו עטוף בטלית, כשאימת ימי הדין נסוכה על פניו, ובקול אדיר וחזק עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, כשכלל מאות החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת מול ארון הקודש (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו לאמירת סליחות הראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאדיגורה במרכז החסידות בבני ברק | לפני התיבה עבר המשב"ק הרב מרדכי שלמה כהן, והאדמו"ר יצא מהדאווין שטוב של אדמו"רי החסידות לאמירת 'עֲנֵנוּ' כנהוג | פרחי החסידים עמדו על הגלריות שנבנו במיוחד לקראת הימים הנוראים (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ גדשו את היכל ביהמ"ד הגדול במרכז החסידות בשיכון ויז'ניץ לאמירת הסליחות הראשונות | בחיל ורעדה זכו לשמוע קולו בקודש של האדמו"ר, שירד לפני התיבה עטוף בטלית ירושה של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע | בסיום אמירת הסליחות פצחו הקהל בשירה אדירה, תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז ובתעצומות | שוקי לרר השתתף בכל שעת הסליחות ומגיש תיעוד ענק (חסידים)
42 דקות של קדושה והתעלות: המעמד המרטיט בחצר הקודש גור שיחקק בלב כל אחד שזכה לחזות בנועם הדרת זיוו, בעת הופעתו הכבודה של האדמו"ר מגור לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך | בסיום המעמד פצחו החסידים בריקודים ובשירת הודאה להשי"ת על כל הטוב | צפו בתיעודים (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 נרגשים, התכנסו שבוע שעבר לכינוס הכנה לקראת חנוכת בית מדרשם הגדול במרכז שכונת 'בורו פארק' שבניו יורק, אותו יחנכו לראשונה מאז ייסוד החסידות לפני עשרים שנה | במרכז המעמד זכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, שהרחיב בדברי שבח והודאה להשי"ת | בסיום המעמד שכרו החסידים מקומות תפילה לימים הנוראים (חסידים)
לאחר שנה בדיוק בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה - איך לנהוג עם הילד, והזהירו הבעל שם טוב הקדוש לבל יספר לשום אדם על בנו, ועל גדולתו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
בלילה, העשיר החל ללמוד תורה ופתאום הגיע איש וקראו לו שיצא החוצה. וכשיצא הגיע רוח סערה ונשאה אותו למדבר רחוק, שם נפל עליו פחד, והבין שזה בגלל שבייש את נושא המים, וראה שיש במרחק ממנו בית מואר ובוודאי הוא של גזלנים, אבל אמר אין לי מה להפסיד אלך לשם | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
ליל שבת קודש בביהמ"ד הגדול של חסידי גור בירושלים, דלתו של האדמו"ר מגור נפתחה לרווחה, והאדמו"ר נכנס אל היכל ביהמ"ד הגדול לאחר תקופת היעדרות, נשמתם של רבבות החסידים נעצרה באחת כאשר זכו לראות את פני הקודש | בתוך כך, רבבות צפויים להשתתף הערב במעמד הסליחות הראשונות (חסידים)
תומכי מוסדות 'פני מנחם' בראשות הגאון רבי שאול אלתר, התכנסו לוועידה יוקרתית שנערכה באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה שבארה"ב, תחת הכותרת 'חברותא – להתחבר עם התורה' | במהלך הימים זכו לשמוע שיעורים, שיחות, חברותות ולימוד בעיון עם ראש הישיבה | ואיזה קשר מצא הגר"ש בין 'קוקה קולה' לימי הרחמים? | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
0 תגובות