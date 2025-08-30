מעמד נדיר ומרומם רוח התקיים ביום חמישי האחרון בחצר הקודש סאדיגורה, לרגל הקמת בית הוראה והתמנות דיינים לקהילות בארץ. המעמד, שכונה "חגיגת התורה", נערך בראשות האדמו"ר מסאדיגורה, ובנוכחות גדולי ההוראה בדורנו.

במרכז המעמד השתתף ראש הישיבה הגאון הרב דב לנדו, שנשא דברים נלהבים לכבודה של תורה, ועל כך שכל העולם אינו אלא ד' אמות של הלכה. בסיום דבריו, קם הגר"ד לנדו לריקוד נלהב עם האדמו"ר, כשעיני כל הקהל נשואות אליהם בהערצה.

מעמד נשגב זה של פתיחת "בית הוראה" להשיב לשואלים בדבר ה' זו הלכה, יסודו בהררי קודש בחזונו הגדול האדמו"ר ה'עטרת ישראל' מסאדיגורה זיע"א אשר כבר בראשית הנהגתו בקודש עמד על הפקודים להגדיל כבוד התורה ולומדיה, עודד ודרש מהעמלים בלימוד הוראה לדעת את סדרי לימודם ולקבוע להם יעדים ברורים הן באורח חיים, יורה דעה, בחושן משפט, ובאבן העזר, ולעמוד בכור המבחן ולהורות הוראה בישראל, בהזדמנויות רבות דיבר אודות מעלת וחשיבות יסוד והקמת בית הוראה, אשר יעמדו בו על משמר ההלכה להורות לעם ד' את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו.

את המעמד הכביר פתח יו"ר המעמד הרה"ג ר' יחזקאל טויסיג, אשר בדבריו הנפלאים עמד על גודל היום הנשגב הזה בחצר הקודש סאדיגורה, בהמשך נתכבד לשאת משא הגאון רבי אברהם צבי הכהן, גאב"ד בית הוראה 'הוראה כהלכה' בדבריו שיבח את הרבנים שחלקם הם מתלמידיו וביודעו את גודל שבחם ומעלתם בתורה והוראה.

בעיצומו של המעמד הנשגב, המנחה הכריז על התמנות רבנים מורי הוראה לקהילות הקודש דחסידי סאדיגורה בארה"ק, אשר נתמנו ע"י האדמו"ר, ושמם נודע בשערים לתורה, ליראה ולחסידות. אשר ישאו על כתפיהם את עול ההוראה וההנהגה בתוך קהילות הקודש במקומות מושבותם.

אחר נשמע משאו המיוחד של הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ ורב שכונת 'קהילות יעקב' ב"ב, אשר בדבריו הרחיב בדרכי ההוראה כפי המסורת מרבו פוסק הדור הגאון בעל שבט הלוי זצוק"ל ואשריה חצר הקודש סאדיגורה שזוכים ליום זה לייסד בית הוראה בקרבם.

אחר נשמע משאו המיוחד של הגאון רבי משה שאול קליין, ראב"ד ויז'ניץ ורב שכונת 'אור החיים' ב"ב, אשר בדבריו עמד על חשיבות מורה הוראה בישראל ועל המסורת שקיבל מרבו פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק"ל בדבר הלב שיש בכל הלכה והלכה והצורך לשמור על מסורת ההלכה ולא רק לחפש עיצות ואמתלאות להתחמק מההלכה הפסוקה.

הס הושלך עת פתח האדמו"ר מסאדיגורה את משא הקודש בפתח דבריו דברי רגש נדירים נשמעו עת אמר כי ודאי אביו האדמו"ר זצוק"ל שש ושמח עמנו עתה מלעילה כאשר זה היתה משאת נפשו לרבות ולגדל עדרים לתורה והוראה.

בסיום דברות הקודש פצחו בריקודי שמחה.

אחר נעמד הגאון רבי יוסף צלר, ראש ישיבת סאדיגורה ובירך את האדמו"ר, בשם כל הקהל על היום הנשגב שהגיעו.

את המעמד כיבדו בנוכחותם: הגאון רבי שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק דהגר"נ קרליץ זצוק"ל ורב שכונת "רמת דוד" ב"ב. הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ר"י פוניבז', הגאון רבי מנחם מנדל לובין, רב שכונת 'רמת אהרן' ב"ב, הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי מרדכי גרינפלד, רב דק"ק טשערנוביל, הגאון רבי בונים זילברברג, רב דשיכון ה'.