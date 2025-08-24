אלפי חסידים התאחדו מהנחת תפילין ועד לתפילת יום כיפור קטן: ער"ח אלול במחיצת האדמו"ר מצאנז שעות נעלות של קדושה, התעוררות ושמחה הייתה מנת חלקם של אלפי חסידי צאנז ביום חמישי האחרון, עת זכו לשוש ולשמוח בשמחתו של צדיק, בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו אב"ד החסידות בארה"ב | השמחה החלה בשעות הבוקר במעמד הנחת תפילין, ובהמשך התאספו האלפים לתפילת יום כיפור קטן, ולחגוג שמחת בר מצווה מפוארת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:32