אלפי חסידי צאנז נטלו חלק ביום חמישי האחרון, בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות חיים הלברשטאם, בן הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז, ואב"ד החסידות בארה"ב.
בבוקר יום חמישי הניח האדמו"ר תפילין לנכדו ברוב רגש בהיכל המתיבתא, ולעת ערב התקבצו כלל החסידים לחוג בשמחת רבם ומאורם.
טרם השמחה, העתירו האלפים בתפילת יום כיפור קטן ואמירת סליחות לאור המצב הקשה השורר בארה"ק ברדיפת עולם התורה, בהמשך הסבו לסעודת המצווה, כשהאדמו"ר מפאר בראש המסובים ומעודד את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות.
בשמחה הגדולה השתתפו כלל רבני חצה"ק צאנז, אדמו"רים ורבנים מבני העיר והמשפחה שהגיעו ממרחקים.
במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה כנהוג, ובהמשך נשאו דברים אבי חתן המצוות והאדמו"ר.
