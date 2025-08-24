כיכר השבת
מהנחת תפילין ועד לתפילת יום כיפור קטן: ער"ח אלול במחיצת האדמו"ר מצאנז

שעות נעלות של קדושה, התעוררות ושמחה הייתה מנת חלקם של אלפי חסידי צאנז ביום חמישי האחרון, עת זכו לשוש ולשמוח בשמחתו של צדיק, בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו אב"ד החסידות בארה"ב | השמחה החלה בשעות הבוקר במעמד הנחת תפילין, ובהמשך התאספו האלפים לתפילת יום כיפור קטן, ולחגוג שמחת בר מצווה מפוארת | צפו בתיעוד ענק (חסידים) 

האדמו"ר מצאנז בדרכו לתפילת שחרית (צילום: משה גולדשטיין )

אלפי חסידי צאנז נטלו חלק ביום חמישי האחרון, בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות חיים הלברשטאם, בן הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז, ואב"ד החסידות בארה"ב.

בבוקר יום חמישי הניח האדמו"ר תפילין לנכדו ברוב רגש בהיכל המתיבתא, ולעת ערב התקבצו כלל החסידים לחוג בשמחת רבם ומאורם.

טרם השמחה, העתירו האלפים בתפילת יום כיפור קטן ואמירת סליחות לאור המצב הקשה השורר בארה"ק ברדיפת עולם התורה, בהמשך הסבו לסעודת המצווה, כשהאדמו"ר מפאר בראש המסובים ומעודד את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות.

בשמחה הגדולה השתתפו כלל רבני חצה"ק צאנז, אדמו"רים ורבנים מבני העיר והמשפחה שהגיעו ממרחקים.

במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה כנהוג, ובהמשך נשאו דברים אבי חתן המצוות והאדמו"ר.

האדמו"ר מצאנז בדרכו לתפילת שחרית (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהנחת תפילין לנכדו (צילום: משה גולדשטיין )
חתן המצוות בעליה לתורה (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בדרכו לתפילת שחרית (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהנחת תפילין לנכדו (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהנחת תפילין לנכדו (צילום: משה גולדשטיין )
תפילת יום כיפור קטן בצאנז - ער"ח אלול (צילום: משה גולדשטיין )
תפילת יום כיפור קטן בצאנז - ער"ח אלול (צילום: משה גולדשטיין )
תפילת יום כיפור קטן בצאנז - ער"ח אלול (צילום: משה גולדשטיין )
תפילת יום כיפור קטן בצאנז - ער"ח אלול (צילום: משה גולדשטיין )
תפילת יום כיפור קטן בצאנז - ער"ח אלול (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )

0 תגובות

1
בצאנז מניחים תפילין כמנהג אשכנז, רצועה של יד כלפי הגוף, עם שורש השין בצד האגודל?
מאיר

