האדמו"ר מסטריקוב: "לימוד ההלכה משנה את חיי היום-יום שלנו"

מעמד מיוחד התקיים בחצר חסידות סטריקוב לרגל סיום לימוד חלק א' בספר "משנה ברורה". עשרות אברכים ובחורים התחייבו להמשיך ללימוד חלק ב' במסגרת חבורת "בני עולם הבא | צפו בתיעוד (חסידים)

מעמד כבוד התורה בחצה"ק סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד מרומם ומיוחד התקיים בחצר הקודש של חסידות סטריקוב, לרגל סיום לימוד חלק א' בספר "משנה ברורה" על ידי כלל בחורי ואברכי החסידות. הסיום נערך במסגרת חבורת ההלכה המיוחדת "בני עולם הבא", שהוקמה בהוראתו ובתקנתו של האדמו"ר מסטריקוב.

המעמד, שהתמלא באווירה של קדושה והוד, שיקף את חשיבות לימוד ההלכה היומית בחסידות, ומהווה שיא של התמדה ועמל תורני.

את נאומי הכבוד נשאו גדולי תורה ומחנכים ידועים. הגאון רבי משה שפירא, העומד בראש החבורה, נשא דברים שחיזקו את הציבור בחשיבות לימוד ההלכה. אחריו נאם מגיד המישרים הגאון רבי משה וינבך, שהלהיב את המשתתפים בדבריו.

שיאו של הערב היה דבריו של האדמו"ר מסטריקוב, שהביע קורת רוח גדולה על ההתמדה וההצלחה של בני החסידות. בדבריו, עמד האדמו"ר על מעלת לימוד ההלכה והשפעתה על חיי היום יום.

המעמד נחתם בבשורת התחדשות, כאשר עשרות רבות של אברכים ובחורים קיבלו על עצמם את תקנת האדמו"ר והחלו ללמוד בצוותא את חלק ב' ב"משנה ברורה". החלטה זו מעידה על ההתלהבות והרצינות שבהם נתפס לימוד התורה בחסידות, ומבטיחה המשך של עמל תורה ויראת שמיים.

מעמד כבוד התורה בחצה"ק סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
