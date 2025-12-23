כיכר השבת
שלהבת האש

ווילאמסבורג התעטפה בקדושה: זאת חנוכה בצל האדמו"ר מסאטמר 

סיום מרומם לימי החנוכה בחצר הקודש סאטמר: אלפים השתתפו במעמד ההדלקה האחרונה • מסיבת לחיים ומגבית קודש לביצור מוסדות 'יטב לב' בעיר התורה • המשא המעורר של האדמו"ר לחיזוק לומדי התורה בטהרה | צפו בתיעוד (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר שמונה ימים של התעלות רוחנית ודבקות, הגיעו לסיומם ימי החנוכה המרוממים בקרב אלפי חסידי סאטמר, שזכו להסתופף בצל הקודש של האדמו"ר מסאטמר בהיכל בית המדרש הגדול בשכונת ווילאמסבורג שבניו יורק.

שיאו של החג נרשם במעמד הדלקת הנרות ביום 'זאת חנוכה'. אלפי חסידים גדשו את ההיכל מקצה לקצה, כשהם צופים בעבודת הקודש של האדמו"ר בעת העלאת השלהבת בחנוכיית הכסף המהודרת הירושה לו מדורי דורות.

לאחר המעמד, נערכה 'מסיבת לחיים' מרכזית ומעמד 'מגבית הקודש' לטובת המוסדות המפוארים 'יטב לב' סאטמר בעיר התורה והחסידות בני ברק. החסידים נענו בהתלהבות לקריאת הקודש, מתוך הכרה בחשיבות החזקת מוסדות התורה והחינוך העומדים תחת נשיאותו של האדמו"ר.

במהלך המגבית, נשא האדמו"ר אמרות קודש נלהבות בשבח המצווה הגדולה של החזקת התורה. בדבריו עמד הרבי על הכוח המיוחד של ימי החנוכה להאיר את חשכת הגלות, וציין את מסירות הנפש של חסידי סאטמר בבני ברק השומרים על דרך ישראל סבא בטהרה. הרבי בירך את התורמים והמסייעים בשפע ברכה והצלחה ובשמירה עליונה בכל העניינים.

זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)
זאת חנוכה בחצה"ק סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)

