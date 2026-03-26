במוצאי שבת נערך מעמד הוקרה לבוני בית המדרש החדש של קהילת נדבורנה ירושלים ברמה ד' בבית שמש. האירוע נערך על רקע תחילת עבודות הבנייה בפועל של בניין הקהילה המפואר.

בשיא המעמד נשא האדמו"ר מנדבורנה ירושלים מדברות קודש, ובצעד מרגש העניק את השם לבניין החדש, 'גדולת מרדכי', על שמו ולזכרו של הסבא קדישא רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע. בדבריו הדגיש האדמו"ר כי כל ההצלחה להגיע לשלב הבנייה היא בזכות הנסיעה ההיסטורית לציון הקדוש בעיירה בישטנא שבאוקראינה בחודש אלול האחרון.

המשתתפים שמעו דברי נועם מפי משפיע הקהילה, ונהנו מתוכנית אמנותית מיוחדת של הבדחנים ר' מאיר שטיין ור' מרדכי צין, שהמחישו בהומור חסידי את הווי הקהילה. בסיום המסיבה עברו התורמים לקבלת יין מבורך מידי האדמו"ר לליל הסדר הקרב ובא, כאשר בין העוברים נצפה מקורב החצר איש אגודת ישראל, מוטי בבצ'יק.