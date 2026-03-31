שורת ביקורים נערכו בימים האחרונים בבתי פטרוני קהילת 'מעייני ישראל', הנגידים הרב חיים יעקב ליבוביץ, והרב אליהו שלוסברג, כחלק מהמאמצים להרחבת סיוע "קמחא דפסחא" למשפחות נזקקות.

במסגרת פעילות המגבית הארצית של אסיפת "מעות חיטים" - קמחא דפסחא, עלו אדמו"רים ורבנים לבתי הנגידים המזוהים עם חסידות חב"ד והפצת תורת החסידות, במטרה לחזק את ידי העוסקים במלאכה ולהבטיח את המשך הסיוע הכלכלי לקראת החג.

בין העולים נצפו, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ ובנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, וכן האדמו"רים מטשערנאביל, תולדות אהרן, מכנובקא בעלזא, פינסק קרלין, דזיקוב ויז'ניץ וסקולען ירושלים.

במהלך הביקורים נשאו הרבנים דברים על חשיבותה של מצוות הצדקה בימים אלו. בדבריהם הודגש הצורך בהיערכות לוגיסטית וכלכלית רחבה כדי לתת מענה לעשרות אלפי משפחות הזקוקות לעזרה ברכישת צרכי החג הבסיסיים, במטרה לאפשר להן לחגוג את הפסח בכבוד.