אור הגאולה ברחוב טרפון | טיש נעילת החג בחצר הקודש דעעש

בחצות היום של ערב חג הפסח, הגיע האדמו"ר מאמשינוב למעמד אפיית מצות מצווה בהידור רב | האדמו"ר הגיע למאפייה בדיוק בשעת חצות היום, ושהה במקום עד לשעה שלוש בצהריים, כשהוא עוקב מקרוב ובקפידה בלתי מתפשרת אחר כל שלבי האפייה והידורי ההלכה הנהוגים בקודש (חסידים)
עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
בין בתי האבן העתיקים בסמטאותיה הצרות של שכונת מאה שערים הירושלמית, יצא האדמו"ר מתולדות אהרן בבוקר ערב חג הפסח למעמד שריפת החמץ • הצלם שוקי לרר עקב אחרי עבודת הקודש ומגיש תיעוד מרהיב וספוג באווירת חג • צפו (חסידים)
בטיש נעילת החג שערך האדמו"ר משבט הלוי בהיכל בית מדרשו, העלה בדבריו את זכרו הטהור של זקנו פוסק הדור, הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זי"ע בעל ה'שבט הלוי', שבמהלך ימי הפסח ציינו 11 שנים לעלייתו בסערה השמימה | במהלך השולחן הטהור הרחיב הרבי אודות הנהגותיו המרוממות של בעל ההילולא, תוך שהוא מציין את מסירותו המופלאה לכל קוץ וקוץ בהלכה ואת עבודת ה' היוקדת שאפיינה אותו עד לימיו האחרונים (חסידים)
מקבץ תיעודים מרהיב מימי הפסח בחצר הקודש רחמסטריווקא • הסוד שמאחורי המכשיר הסלולרי בידו של האדמו"ר בשעת שריפת החמץ, והסיבה שהרבי מקפיד לחבוש דווקא שטריימל ישן במהלך אפיית המצות • צפו בגלריה מסכמת: מרגעי ההוד בערב החג ועד לטישים המרוממים בחול המועד (חסידים)
שנה אחרי הטיפול המורכב בלוס אנג'לס, האדמו"ר מויז'ניץ רומם את אלפי החסידים בטיש נעילת חג בלתי נשכח • מרגעי השיא: שירת ההמנון "יש בורא עולם" שהפכה לסמל האמונה של החסידות, והמחול המיוחד של פרחי החסידים • וגם: המחווה הנדירה לבעלי המאפייה שדחו את מכירת החמץ לחצות הלילה בהוראת הרבי (חסידים)
צפו בתיעוד מיוחד משריפת החמץ של הרבי מגור בערב הפסח • עם הפסקת האש וסיום מבצע "שאגת הארי", הורה האדמו"ר באופן חריג לקיים לימודים ב"אסרו חג" כדי להשלים את ביטול התורה • בצל החזרה לשגרה: הנס הכביר בערד, לאחר שהטיל האיראני פגע בלב השכונה החסידית והאירוע הסתיים ללא אבדות בנפש (חסידים)
מאות חסידים השתתפו אמש בזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בעיר בית שמש • בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם לפידי אש והלהיב את הקהל לקראת הנס של קריעת ים סוף • "בכל שנה הנס מתחדש, כל אחד יכול לפעול ישועה" • צפו בתיעוד (חסידים)
מראות הוד ממתחם הסופרים | האדמו"ר ממיאלען אשר קבע משכנו במקום נצפה בערב פסח במעמד אפיית מצות מצווה, במאפייה מאולתרת שהוקמה בשכונה | האדמו"ר פיקח מקרוב על האפייה שנערכה בהידור רב ותוך הקפדה על כל החומרות | בתיעוד נראה האדמו"ר כשהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מלישת הבצק ועד להכנסה לתנור, כל זאת מתוך אמירת ההלל בהתרגשות עצומה ובדבקות | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הגיע אמש לביקור חג במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג בני היכלא, לרגל השמחה המשותפת בלידת הנכדה • במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח מרתק בסודות ימי הפסח ובתורת הנסתר • וגם, כל הפרטים על שמחות ה'קידושא רבא' שיחגגו בבני ברק ובירושלים • צפו בתיעוד (חסידים)
בעקבות דברות קודש נוקבים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ השבוע נגד הנהירה לחמץ בצאת החג, הובילו את הנהלת 'מאפיית ויז'ניץ' להחלטה דרמטית • השנה, מכירת הלחמניות המפורסמת לא תיפתח לקהל הרחב בצאת החג • "לא יאה למהר לקנות את מה שלא מזכירים בפסח" • כל הפרטים על המהפכה (חרדים)
