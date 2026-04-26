בקהילת ויזניץ בעמנואל המונה כ-30 אברכים נערך בליל שישי האחרון כינוס מיוחד לציון שנה לייסוד הקהילה אשתקד, חודש אייר תשפ"ה, בברכתו ובעידודו של האדמו"ר מויזניץ. המעמד נערך בראשות הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויזניץ אלעד.

בתחילת הכנס נערך פאנל מרתק וייחודי מסוגו, עם שלושה נציגים משלוש חצרות הקודש שהיו מהנחשונים בהתיישבותם בעירם, חוו את הזרעים הראשונים שנשתלו עד ההתפתחות משביעת הרצון בקהילות גדולות לשם ולתפארת. השתתפו: הרב מנחם הירש, מנהל ת"ת תולדות אהרן בחריש; הרב אליהו צאל, ממייסדי מוסדות התורה והחינוך בעמנואל; הרב מרדכי וורטהיימר, מראשוני התושבים מקהילת באיאן בעמנואל.

בשיאו של הערב הופיע הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויזניץ, אשר הביא את ברכת קדשו ודברי ההדרכה המיוחדים מאביו האדמו"ר מויז'ניץ, שביקש למסור לבני הקהילה:

"שמחתי לשמוע שבני הקהילה בעמנואל מתכנסים לציין שנה לייסוד קהילתנו הק' שהיא בית שמגדלין בו תורה ותפילה, בדרך רבותינו הק' אשר השכינה בו שרויה. לעיר עמנואל הנני רוכש הערכה וחשיבות מיוחדת בהיותה מזכירה לכל אדם בכל מצב שהוא כי יש מנהיג לבירה, "כי עמנו ק-ל". אמנם עתה היא תקופת ההתחלה של הקמת קהילתנו הק' בעיר עמנואל אך נכונו לכם עתיד מזהיר, והקהילה עוד תתפתח כהנה וכהנה לשם ולתפארת בהתרחבות גבולות הקדושה ברוב עם הדרת מלך".

הרה"צ ציין שאביו האדמו"ר חתם את דבריו באמרו: "טרם הייתי בעיר, אך עז רצוני וחפצי, כשיתאפשר הדבר בעזרת ה' בבריאותי השלימה בקרוב, לבוא לבקר בעיר ולראות את ההתפתחות מקרוב".

בשולחן המזרח הסבו רבני העיר עמנואל, הרה"ג רבי שלמה קליין רב דקהילת 'קהל חסידים' וקהילת ויז'ניץ בעמנואל, הרה"ג רבי משה אברהם גולינסקי רב דקהילת סלונים ונכד האדמו"ר מסלונים, וכן ראש מועצת עמנואל אליהו גפני.