חמש שעות של הכנה: המעמד המיוחד בישיבת מהרי"ט הבני ברקית
בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת אירוסי הכלה בת הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועהיל, ונכדת הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד 'קהל מחזיקי הדת בעלזא'. עם החתן לבית משפחת באב"ד המפוארת | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
קהל המונים ועל צבאן אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק בשמחת נישואי בת הרה"צ רבי דוד יונה וואזנר, בן הגה"צ ר' אברהם אלי' וואזנר, אבד"ק 'מחשבת הלוי', חתן הגה"צ ר' טובי' שטרן, גאב"ד מירון, עב"ג החתן בן הרב שמשון דויטש, חתן הגה"צ רבי פנחס שנייבאלג, ראש ישיבת ויז'ניץ בלונדון | במעמד קבלת הפנים נשא המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן דברי רחמים והתעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון מאות חסידים מכל רחבי הארץ, שבאו להשתתף במעמד הסליחות הראשונות בראשותו של האדמו"ר מערלוי | החסידים שגדשו את ההיכל מפה לפה, עמד בדומיה מתוחה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה בקולו הערב (חסידים)
מתוך שלהבת אש קודש התאספו כלל חסידי מבקשי אמונה, ולעלוב ירושלים, בהיכלי בתי מדרשם בעיה"ק ירושלים, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"רים | בסיום אמירת הסליחות זכו החסידים לעבור ולהתברך בכל מילה דמיטב, בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התכנסו ביום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל ביהמ"ד הגדול והמיתולוגי של החסידות בשכונת ווילאמסבורג שחודש זה עתה | טרם אמירת הסליחות עורר הרבי את הקהל בדברי התעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)
כלל בחורי ישיבת 'חכמי לובלין', לצד חסידי 'שבט הלוי' התאספו באשמורת בוקר יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הישיבה | לפני התיבה ירד ראש הישיבה - האדמו"ר משבט הלוי, עטוף בטליתו, כשמעת לעת געה בבכי נסער על עמוד התפילה, מחזה שעורר רגש עז בקרב כל הנוכחים (חסידים)
שעה קלה לאחר שסיים האדמו"ר מטשערנוביל לומר את הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול של מכנובקא בעלזא בבני ברק, צעדו לתוככי בית המדרש, מאות חסידי מכנובקא בעלזא לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך, כשהאדמו"ר עובר לפני התיבה, בנוסח המלבב מדור דור של אדמו"רי החסידות | לאחר אמירת הסליחות התפלל הרבי תפילת שחרית עם כל הקהל הקודש, וסיים ספר תהילים כנהוג (חסידים)
בפאתי הרחובות רש"י ורבי עקיבא בבני ברק, עוד טרם שהאיר היום, האיר האור בהיכל בית המדרש נאראל. שם, אל מול קהל חסידיו, ירד האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי העיר, לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות | לימינו של הרבי עמד בנו, הגה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד נאראל | הצלם שוקי לרר בחר שלא להחמיץ את המעמד המיוחד, ומגיש תיעוד של הרגעים המרוממים (חסידים)
מאות חסידים התכנסו לאמירת הסליחות הראשונות בצילו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות קודם אמירת הסליחות לפני אדון כל | בדבריו פירש ראש הישיבה במתק לשון קודשו את משמעות אמירת "אשרי יושבי ביתך" בפתח אמירת הסליחות | צפו בדברים (חסידים)
גדולה ורבה הייתה התרגשותם של כלל חסידי פשעווארסק, עם חנוכת בית המדרש ההיסטורי של החסידות באנטוורפן שנחנך מחדש לאחר שיפוץ מקיף במיוחד | המבנה המורחב יכיל עוד 600 מקומות ישיבה | אמש, חנך האדמו"ר לראשונה את בית אבותיו | צפו בתיעוד (חסידים)
זקני חסידי ויז'ניץ זכו במהלך היום - יום ראשון של סליחות, לזכות להיכנס אל הקודש פנימה, להתברך בכל מילי דמיטב ע"י האדמו"ר מויז'ניץ לקראת ימי הרת עולם | האדמו"ר העניק צלוחיות דבש לברכה עבור התורמים הנכבדים לקופת ה'מעמדות' | שוקי לרר הצטופף בין החסידים, ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
כשאימת הדין נסוכה על פניו, צעד האדמו"ר מפרמישילאן באשמורת הבוקר אל מקום תפילתו בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, שם התעטף בטליתו, ועבר לפני התיבה בקול שעורר את כלל החסידים לתשובה שלימה | שוקי לרר תיעד מעטיפת הטלית ועד אמירת הסליחות | צפו בתיעוד (חסידים)
בלבבות מעורבים ברגש, התאספו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט בארה"ק, לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך, עם מורם ורבם, האדמו"ר החדש שעלה זה עתה לכהן על כס ההנהגה, בהיכל בית המדרש של החסידות בירושלים | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית, ולבוש בגרביים לבנות כמנהג אדמו"רי החסידות, ועורר את הקהל עם הנוסח המלבב מדור דור שקיבל מאבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)
אלפי חסידי צאנז התאספו באשמורת בוקר יום הראשון לאמירת סליחות ראשונות ברוב עם הדרת מלך, בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז, אשר ירד לפני התיבה והרטיט את הלבבות בתפילתו היוקדת בהתעוררות עצומה | כמנהג אדמו"רי החסידות, נשא הרבי שיחת התעוררות לפני האלפים, הרבי קרא לחסידים להרבות בתשובה, לפשפש במעשיהם ולהיטיב את דרכיהם לקראת ימי הדין והרחמים | לציין כי עם בואם של החסידים לסליחות, כבר חיכתה להם מפת המקומות בהיכל רוזנברג, כדי שכל אחד יוכל לשריין את מקומו לקראת ימי הרת עולם (חסידים)
הרבי מאלכסנדר ארה"ב, השוהה בימים אלו בארה"ק, הופיע למעמד סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו ברחוב חזון איש בבני ברק | הרבי עמד ע"י תיבת הש"ץ, והחסידים נעמדו כגורן מסביב | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר, להתברך בברכת 'כתיבה וחתימה טובה', לקראת חזרתו למעונו בבורו פארק (חסידים)
לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
0 תגובות