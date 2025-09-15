כיכר השבת
חמש שעות של הכנה: המעמד המיוחד בישיבת מהרי"ט הבני ברקית 

בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)  

מעמד תחילת כתיבת ס"ת לישיבת מהרי"ט (צילום: א. אייזנבאך)
