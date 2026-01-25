התרגשות עצומה ותכונה רבה אופפת את אלפי חסידי ויז'ניץ בארץ הקודש, לקראת שמחת הנישואין הגדולה שתתקיים ביום רביעי הקרוב. מדובר בשמחה בעלת משמעות מיוחדת בחצר הקודש, שכן זוהי שמחת נישואי הנין הראשון של האדמו"ר מויז'ניץ הנערכת כאן בארץ הקודש, וזאת לאחר מספר שמחות של ניני האדמו"ר שנחוגו בקרב החסידים בארצות הברית.

אמש, עם סיום עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, ערך האדמו"ר את שמחת ה'פארשפיל' בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית ויז'ניץ. קהל אלפים גדש את הפארנצ'עס כשהם מריעים בקול שירה ותודה לפני בורא כל יצור, תוך שהאדמו"ר עולז בראש המשמחה ומעודד בשירה והזימרה בעוז ובתעצומות, ובפרט בעת שירת הניגון 'יש בורא עולם' שהפך לאחד מסמלי החצר בתקופה האחרונה.

החתן המהולל הוא נכדו של חתנא דבי נשיאה, האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, בן לחתנו הרה"ג רבי ישראל הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ קיימישא לייק.

לקראת החתונה הגדולה ביום רביעי, יגיעו רכבות אווירית של מאות אורחים מארה"ב, ביניהם נגידים ושועי ארץ, לצד רבנים ואישי ציבור והמוני חסידים.