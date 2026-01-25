כיכר השבת
מאות אורחים בדרכם מחו"ל

ויז'ניץ לובשת חג לקראת חתונת הנין הראשון | התפרצות של שמחה ב'פארשפיל' 

התרגשות שיא בחצר הקודש ויז'ניץ לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית ביום רביעי הקרוב • אמש ערך האדמו"ר מעמד 'פארשפיל' סוחף עם סיום סעודה שלישית • מאות אורחים מארה"ב כבר החלו להגיע לארץ • "יש בורא עולם" | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)

4תגובות
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

התרגשות עצומה ותכונה רבה אופפת את אלפי חסידי ויז'ניץ בארץ הקודש, לקראת שמחת הנישואין הגדולה שתתקיים ביום רביעי הקרוב. מדובר בשמחה בעלת משמעות מיוחדת בחצר הקודש, שכן זוהי שמחת נישואי הנין הראשון של האדמו"ר מויז'ניץ הנערכת כאן בארץ הקודש, וזאת לאחר מספר שמחות של ניני האדמו"ר שנחוגו בקרב החסידים בארצות הברית.

אמש, עם סיום עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, ערך האדמו"ר את שמחת ה'פארשפיל' בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית ויז'ניץ. קהל אלפים גדש את הפארנצ'עס כשהם מריעים בקול שירה ותודה לפני בורא כל יצור, תוך שהאדמו"ר עולז בראש המשמחה ומעודד בשירה והזימרה בעוז ובתעצומות, ובפרט בעת שירת הניגון 'יש בורא עולם' שהפך לאחד מסמלי החצר בתקופה האחרונה.

החתן המהולל הוא נכדו של חתנא דבי נשיאה, האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, בן לחתנו הרה"ג רבי ישראל הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ קיימישא לייק.

לקראת החתונה הגדולה ביום רביעי, יגיעו רכבות אווירית של מאות אורחים מארה"ב, ביניהם נגידים ושועי ארץ, לצד רבנים ואישי ציבור והמוני חסידים.

שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אשרינו
חסיד
2
זה לא הנין הראשון. זה הנין הראשון שמתחתן בארץ לאחר כמה נינים שהתחתנו בחו"ל.
אא
נו, מוזכר בכתבה מה שאתה כותב כאן
שמוליק כהנא
1
אשרינו שצדיקינו בתוכינו, וגפנו ותאנתו האדירים לפנינו. אשרי העם שככה לו .
גאון גדול

עוד בחסידים ואנ"ש

מסע הנאמנים

|

בְּאׇהֳלֵי צַדִּיקִים

|

מאות אורחים בדרכם מחו"ל

||
4

הסגולה למוצ"ש

||
4

סיפור למוצאי שבת

||
1

בצילא דמהימנותא

||
1

וזוכר חסדי אבות

||
2

באהלי צדיקים

||
3

שמחת בית צדיקים

||
1

ברוב פאר והדר

||
1

התפתחות הקהילה בטבריה

||
1

זכותו תגן עלינו

||
1

כהן מיוחס ושיירי מצווה

||
1

קול צהלה ורינה

|

שובבי"ם בפאלם ספרינגס

|

כל רבני העיר נהרו

||
4

קַדְּשֵׁם בִּקְדֻשַּׁת הַשַּׁבָּת

||
2

כי טוב סחרה

|

צפו בתיעוד

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר