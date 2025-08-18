נקודת מפגש 14
הורים יקרים, שלום וברכה.
קחו סיפור. אמא נכנסת לחדר להעיר את צביקי, שעד 11 כבר ישן. 11 בבוקר, הוא עוד ישן. 'צביקי, אולי כבר תקום'. 'צביקי, השעה 11, אולי כבר תקום'. 'צביקי, אתה יודע מה השעה?', שאלות של אמא שאכפת לה.
יכול להיות שבאותו רגע התגובה של צביקי תהיה 'הנה היא באה עכשיו לשגע אותי, היא באה להפריע לי, בין הזמנים תשחררו'.
בגדול, יש משהו בדברים שלו. אין כנראה תיווך נכון בין מה שהוא חושב למה שהוא צריך לעשות. אבל מאוד מאוד חשוב לדעת איך לדבר איתו, איך להעיר אותו.
שבו לידו עם ליטוף, תחשבו על זה רגע. מה יקרה כשאתה יושב לידו, נתון לו איזה חיבוק ככה שהוא על המיטה? נלטף אותו. האמינו לי, זה ייראה אחרת לגמרי, והצורך שלו לקום יהיה גדול יותר. בהצלחה.
