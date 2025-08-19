הורים יקרים, שלום וברכה.
אני רוצה לספר לכם משהו. אני בכל בוקר הייתי מתעורר כילד עם כוס קקאו. אבא שלי היה כבר חוזר מהתפילה ומגיע לחדר השינה עם כוס קקאו. לא היה כתוב על זה 'כיכר השבת', אבל זה היה כוס קקאו עם סוכר, מתוק וטעים. ככה הייתי קם בבוקר. הוא היה הביא לי את זה עם מילים של אהבה, מילים חמות, עם משהו חם.
הקימה הזאת הראשונית, לשתות את זה בתור ילד, היא קימה. התחיל כבר משהו. תחשבו שנייה איך קמתי בבוקר בתקופה הזו ואיך הייתי יכול לקום בבוקר בצורה שונה. הרגעים האלה של הקימה בבוקר הם רגעים מאוד מאוד קריטיים.
בבין הזמנים, בתקופה הזו, יש תמיד מחשבה לכל ילד, לכל נער, זה זמן שאפשר קצת לחרוג. הוא צודק, הוא לא צריך לקום בשעה שבע, אבל הוא צריך לקום בשעה שמונה, דוגמה, שמונה וחצי, בזמן שבעצם קובעים, במניין שאתה, אבא, הולך להתפלל איתו.
השייכות הזו בינך לבינו בתפילה, מהבוקר, תגרום לו להבין שמחכים לו. יש תוכנית היום, הוא צריך לקום יחד איתך. זה יהיה מאוד חשוב שכל התפילות בבין הזמנים יהיו יחד עם הנער שלכם. אבות, תקשיבו לזה. זה חשוב וזה עובד.
