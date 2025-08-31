30 תלמידים נרשמו: כך נראה היום הראשון בישיבת מהרי"ט החדשה
בישיבת מהרי"ט בבני ברק נפתח הזמן החדש, עם 30 תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בישיבה הגדולה | הישיבה, שנפתחת השנה לראשונה, יעמוד בראשות הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא משא מיוחד לרגל פתיחת הזמן, לאחר שהתלמידים קיימו "סדר הכנה" | צפו בתיעוד מהיום הראשון של הזמן (עולם הישיבות)
בישיבת 'עטרת ישראל' שבמודיעין עילית נפתח זמן אלול בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה | במהלך הסדר לימוד, ה'ר"מים' הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים | הרגע המיוחד הונצחה, כשהצעירים החדשים שהצטרפו לישיבה ניסו לצלול ל'ים התורה' יחד עם התלמידים המבוגרים | שיאו של הסדק היה עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי בן ציון אזרחי, שנשא את המשא המרכזי והפיח רוח חדשה בתלמידים לקראת הזמן החדש (עולם הישיבות)
ישיבת וכולל טשארנאביל באשדוד פתחו השבוע את 'זמן אלול' במעמד מרגש | בראש המעמד עמד האדמו"ר מטשארנאביל, שנשא אמרות קודש, דברי הכנה לקראת ימים הנוראים | בתום המעמד המיוחד, עברו כלל הבחורים לפני האדמו"ר כדי לקבל שיריים של מיני מזונות. האדמו"ר, הוסיף לכל אחד ברכת קודש חמה, שהעניקה להם כוח רוחני להתחיל את הזמן בשמחה ובשקידה (חסידים - עולם הישיבות)
התרגשות מיוחדת נרשמה בישיבת 'משכן אשר' עם פתיחת 'זמן אלול'. הישיבה, בראשות הרה"ג יוחנן יעקבס, קיבלה את פניהם של מאות התלמידים, שהתיישבו על ספסלי בית המדרש כדי להתמסר לעמל התורה | האווירה במקום הייתה מרוממת במיוחד, כאשר הבחורים פתחו את הזמן בשקידה ובהתמדה | שוקי לרר הציץ אל ההיכל ומגיש תיעוד (עולם הישיבות)
שלושה מגדולי ראשי הישיבות בארצות הברית נפגשו בוושינגטון, עם פתיחת זמן אלול, עם השגריר הישראלי יחיאל לייטר לדיון במשבר גיוס בני הישיבות | הפגישה נמשכה כשעה בשגרירות ישראל, ובה הובהר כי הקהילה החרדית בארצות הברית ניצבת איתנה לצד אחיה שבארץ ישראל (אקטואליה, עולם הישיבות)
בשיחת פתיחת הזמן שמסר הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ישיבתו הרמה בבית שמש, ביקש מתלמידיו, להתמקד בלימוד התורה ולהימנע מעיסוק בחדשות במהלך חודש אלול, בטענה שרובן השערות בלבד ובדרך כלל הן משתנות מיום ליום | צפו בדברים (עולם הישיבות)
ישיבת 'ברית יעקב' בעיה"ק ירושלים, אחת מישיבות הדגל של עולם התורה הספרדי, פתחה השבוע את 'זמן אלול' עם 360 תלמידים | הישיבה, בנשיאותו של הגאון הרב מיכאל טולידנו, ובראשותם של האחים הגאון הרב יואל טולידנו והגאון הרב שמואל טולידנו, נראתה מלאה מפה לפה, כשהבחורים החלו במסע הלימוד וההתעלות לקראת ימי הרחמים והרצון | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (עולם הישיבות)
בלהב אש התורה פתחו השבוע את הזמן החדש בישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה | התלמידים קיבלו בהתרגשות את הבשורה כי הגאון רבי אליהו ארנפרוינד מונה לכהן כראש הישיבה | המינוי התקבל בברכה על ידי התלמידים והבוגרים | צפו בתיעוד מפתיחת הזמן בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
בישיבת המתיבתא, הפועלת בראשות רבי דוד לייבל , נפתח השבוע זמן אלול באווירה מחודשת ומרוממת, לאחר שיפוץ רחב היקף במבנה הישיבה. השיפוץ נועד להעניק לבחורים סביבה נעימה ומזמינה, מתוך מטרה לפתוח את ימי הרחמים והסליחות בתשוקה מחודשת ללימוד, לתפילה ולעבודת ה' (חרדים)
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
בישיבת 'אבני נזר' בביתר עילית פתחו את זמן אלול עם 65 תלמידים חדשים והצטרפות של ר"מ בכיר | הישיבה, שחנכה לאחרונה קריית לימודים חדשה, ממשיכה בתנופת התפתחות משמעותית | את שיעור הפתיחה מסר ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן (עולם הישיבות)
בישיבת 'קריית מלך', לא היה צורך בשיחת פתיחה. תלמידי הישיבה, נרגשים ונחושים, עטו עם פתיחת 'זמן אלול' ישר אל הסטנדרים | הבחורים התיישבו במהירות, כל אחד עם החברותא החדשה שנקבעה לו, וקול התורה התמלא בהיכל הישיבה, קול הלימוד נשמע ברמה בכל פינה, כשהתלמידים שוקדים על לימודם ומדגימים את הרצינות והדבקות המאפיינות את הישיבה (עולם הישיבות)
ישיבת 'נחלת דן' פתחה היום את זמן אלול המיוחד, ובכך החלה תקופה של לימוד אינטנסיבי ושל התעלות רוחנית | את היום המרומם פתח ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, בשיחת חיזוק, שהתמקדה בחשיבות הרגע | ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידי שיעור א' כי מהיום הם עלו מדרגה בעולם התורה: "היום זכיתם להצטרף ל'לגיונו של מלך'", אמר ראש הישיבה, והכריז כי הם נמנים מעתה על צבא תלמידי החכמים, שכל מטרתם היא הגדלת כבוד שמיים | הדברים התקבלו בהתרגשות רבה בקרב התלמידים, אשר החלו את סדר הלימוד בנחישות ובהתמדה (עולם הישיבות)
היום, עם פתיחת 'זמן אלול', התקיים מעמד מרומם בישיבת 'ברכת אפרים'. ראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי בצלאל פנחסי, נשא את משא פתיחת הזמן והעניק דברי חיזוק לתלמידים | ראש הישיבה, יליד איראן, עודד את הבחורים והדגיש את הזכות העצומה לשבת באוהלה של תורה בארץ הקודש, דווקא בזמנים אלו | דבריו המעוררים נשאו את התלמידים למדרגה חדשה של עבודת ה' (עולם הישיבות)
