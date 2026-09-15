זה התחיל בשיחה שגרתית בין שני חברים. אחד מהם חיתן לאחרונה את בתו הבכורה, וכשעלו חישובי ההוצאות נזרק לחלל האוויר מספר בלתי נתפס: 80,000 שקלים על פאות לאישה ולכלה. עובדת אחרת במשרד שיתפה כי שילמה לא פחות מ-30,000 ש"ח עבור הפאה שעל ראשה. הנורמה המגזרית שדורשת ממשפחות לשעבד משכורות של חודשים שלמים עבור כיסוי ראש הפכה למעמסה כבדה, אך באולפן 'כיכר השבת' התברר שיש מי שהחליט לשים סוף לטירוף.
באולפן התארחו יונה ועדינה גולדברג, מייסדי אימפריית הפאות WIGBOX, שחוללו בשנים האחרונות רעידת אדמה צרכנית במגזר החרדי. היא – מהנדסת הייטק לשעבר, והוא – איש חינוך ומאמן לכלכלה נבונה. יחד, מתוך מצוקה צרכנית אישית, הם בנו מערך שמנגיש פאות איכותיות במחיר ממוצע של כ-4,200 ש"ח בלבד.
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