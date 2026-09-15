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כך מחוללים מהפיכה

"80 אלף שקל על פאות?!": המהפכה שניפצה את מחירי הפאות • מתחם ענק לחג

המחירים שהגיעו ל-30,000 ש"ח לפאה, המיתוג שמוכרים לנו ביוקר, וההוכחה שאפשר להיראות מושלם בשליש מחיר • יונה ועדינה גולדברג, מייסדי WIGBOX, הגיעו לריאיון אולפן מיוחד ב'כיכר השבת' וחשפו איך נערכים לעונת החגים - פשוט מגיעים, מודדים ויוצאים עם פאה חדשה במקום.

חני שטיין
אימפריית הפאות WIGBOX, חוללה בשנים האחרונות רעידת אדמה צרכנית במגזר החרדי
אימפריית הפאות WIGBOX, חוללה בשנים האחרונות רעידת אדמה צרכנית במגזר החרדי (צילום: כיכר השבת)

זה התחיל בשיחה שגרתית בין שני חברים. אחד מהם חיתן לאחרונה את בתו הבכורה, וכשעלו חישובי ההוצאות נזרק לחלל האוויר מספר בלתי נתפס: 80,000 שקלים על פאות לאישה ולכלה. עובדת אחרת במשרד שיתפה כי שילמה לא פחות מ-30,000 ש"ח עבור הפאה שעל ראשה. הנורמה המגזרית שדורשת ממשפחות לשעבד משכורות של חודשים שלמים עבור כיסוי ראש הפכה למעמסה כבדה, אך באולפן 'כיכר השבת' התברר שיש מי שהחליט לשים סוף לטירוף.

באולפן התארחו יונה ועדינה גולדברג, מייסדי אימפריית הפאות WIGBOX, שחוללו בשנים האחרונות רעידת אדמה צרכנית במגזר החרדי. היא – מהנדסת הייטק לשעבר, והוא – איש חינוך ומאמן לכלכלה נבונה. יחד, מתוך מצוקה צרכנית אישית, הם בנו מערך שמנגיש פאות איכותיות במחיר ממוצע של כ-4,200 ש"ח בלבד.

יונה ועדינה גולדברג, מייסדי אימפריית הפאות WIGBOX באולפן כיכר השבת (צילום: כיכר השבת)

המבחן העיוור שהפיל את הפאניות

הסיפור של WIGBOX החל כאשר עדינה חיפשה תחליף שפוי לפאות החתונה היקרות שרכשה בעבר. היא החליטה לנסות להזמין פאה בעצמה, וכשהביאה אותה לעיצוב יחד עם פאת יוקרה שנרכשה באלפי שקלים – אף פאנית לא הצליחה לזהות מי היא הפאה שהגיעה ישירות מהספק ומי הפאה שעלתה הון תועפות.

יונה, שזיהה את הכוח הצרכני הטמון בכך, הבין שאי אפשר להשאיר את הציבור להזמין לבד בשיטת "חתול בשק". "מי שמזמינה לבד מהאינטרנט לוקחת סיכון," הסבירו השניים באולפן. "אנחנו יצרנו פתרון שבו הלקוחה לא מסכנת שקל: אנחנו מביאים מלאי עצום, בודקים כל פאה בשבע עיניים, ומאפשרים לכל אחת לבוא, לראות, למדוד בעיניים ולהרגיש את האיכות."

סוד התעשייה נחשף: אותו שיער בדיוק, בלי דמי תיווך

בריאיון חשפו השניים נתון שמטלטל את שוק הפאות: חלק עצום מהפאות שנמכרות בסלוני פאר במחירים של 10,000 עד 15,000 ש"ח מיוצרות על ידי אותם ספקים בדיוק שמהם רוכשת WIGBOX.

אנחנו מביאים מלאי עצום, בודקים כל פאה בשבע עיניים, ומאפשרים לכל אחת לבוא, לראות, למדוד בעיניים ולהרגיש את האיכות (צילום: יח"צ)
החוויה במתחם בירושלים מזכירה יותר מלון בוטיק מאשר סלון פאות מסורתי (צילום: יח"צ)

ההבדל במחיר אינו נעוץ באיכות, אלא בתפיסה פסיכולוגית ובמיתוג. יונה השווה זאת למחקר היין המפורסם, שבו אנשים נשבעו שיין מבקבוק מעוצב ויוקרתי טעים בהרבה מאותו היין בדיוק שנמזג מבקבוק פשוט: "יש מי שחשוב לה לשלם ביוקר כדי להרגיש סטטוס. השליחות שלנו היא ללמד צרכנות נבונה – לקבל מוצר איכותי, עמיד ומרשים, בלי לשלם קנס על מיתוג מנופח."

ב-WIGBOX לא מתפשרים על הרמה: כל משלוח שמגיע עובר סינון קפדני הכולל חפיפות, בדיקת נשירה ואיכות בנייה. כ-10% עד 15% מהפאות שלא עומדות בסטנדרט מוחזרות מיד לספקים בחו"ל על חשבונם, מתוך מחויבות לכך שרק המוצרים הטובים ביותר יגיעו לתצוגה.

לקראת החגים: שוכחים מזמני המתנה של חודשים

הבשורה הגדולה ביותר לקראת תקופת החגים היא הזמינות המיידית. בעוד שאצל פאניות רבות נדרשים חודשים של המתנה, ליווי מורכב וחוסר ודאות לגבי התוצאה הסופית, במתחם הענק של WIGBOX בהר חוצבים בירושלים הכללים שונים לחלוטין.

במקום להמתין לפאה שתגיע ברגע האחרון לפני החג, נשים יכולות להגיע, לבחור מתוך מלאי זמין ולצאת עוד באותו היום עם פאה מושלמת לחג.

חוויית קנייה אחרת: קפה, עוגיות ומדידה בלי לחץ

החוויה במתחם בירושלים מזכירה יותר מלון בוטיק מאשר סלון פאות מסורתי. אזור הקבלה מקבל את פני הבאים עם קפה איכותי, עוגיות שנאפות במקום, ספות מפנקות, בירה קרה לבעלים ופינת ספרי קודש.

כדי שהלקוחה לא תלך לאיבוד בתוך אלפי הפאות, המתחם מחולק למחלקות מוגדרות:

  • מיקוד אישי: צוות מקצועי מכוון כל לקוחה ישירות למחלקה המתאימה לה (לייס, סקין, פאות סרט) לפי גוון ואורך מבוקש.
  • התאמה מלאה: אזורי מדידה פרטיים שבהם נציגות מנוסות מוודאות התאמה מושלמת למבנה הפנים והראש.
  • הדרכה מקצועית: הלקוחה מקבלת הנחיות מדויקות לגבי התאמות ועיצוב אישי שתוכל לבצע, ויוצאת עם ביטחון מלא בבחירה שלה.

החיסכון של עשרות אלפי שקלים למשפחה מאפשר להפנות את המשאבים למה שחשוב באמת – שמחת החג, אירוח המשפחה והוצאות הבית השוטפות, בלי להתפשר על מראה יוקרתי ומחמיא.

מתחם WIGBOX ממוקם ברחוב קריית המדע, הר חוצבים, ירושלים. מומלץ להגיע בימים אלו ולהבטיח פאה מושלמת לחגים מתוך המלאי הענק.

פאותwigbox

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