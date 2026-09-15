המבחן העיוור שהפיל את הפאניות

הסיפור של WIGBOX החל כאשר עדינה חיפשה תחליף שפוי לפאות החתונה היקרות שרכשה בעבר. היא החליטה לנסות להזמין פאה בעצמה, וכשהביאה אותה לעיצוב יחד עם פאת יוקרה שנרכשה באלפי שקלים – אף פאנית לא הצליחה לזהות מי היא הפאה שהגיעה ישירות מהספק ומי הפאה שעלתה הון תועפות.

יונה, שזיהה את הכוח הצרכני הטמון בכך, הבין שאי אפשר להשאיר את הציבור להזמין לבד בשיטת "חתול בשק". "מי שמזמינה לבד מהאינטרנט לוקחת סיכון," הסבירו השניים באולפן. "אנחנו יצרנו פתרון שבו הלקוחה לא מסכנת שקל: אנחנו מביאים מלאי עצום, בודקים כל פאה בשבע עיניים, ומאפשרים לכל אחת לבוא, לראות, למדוד בעיניים ולהרגיש את האיכות."

סוד התעשייה נחשף: אותו שיער בדיוק, בלי דמי תיווך

בריאיון חשפו השניים נתון שמטלטל את שוק הפאות: חלק עצום מהפאות שנמכרות בסלוני פאר במחירים של 10,000 עד 15,000 ש"ח מיוצרות על ידי אותם ספקים בדיוק שמהם רוכשת WIGBOX.