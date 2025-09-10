שמחה מיוחדת מלאת הוד מילאה את האוויר באולם מקומי בירושלים, עת פדה הרב הלל בידרמן, בן הרב חיים בידרמן מלעלוב, וחתן הרב מנדל זלמנוביץ, נצר קודש לבית גורליץ. את בנו הבכור במעמד 'פדיון הבן'.

השמחה הייתה מיוחדת במינה, היות והיא נערכה בהתאם למסורת חסידות גורליץ, שנשמרה בקנאות על ידי אדמו"רי החסידות לדורותיהם.

על פי המנהג הייחודי בחסידות גורליץ, פדיון הבן מתבצע על ידי תשעה כהנים, ולא על ידי כהן אחד כנהוג בדרך כלל. תשעה הכהנים, הסבו במרכז השולחן המזרח, כשלכל אחד מהם הוכנו חלה גדולה, וגביעי יין לברכת בורא פרי הגפן.

בין תשעת הכהנים הפודים, נצפה הרה"צ רבי ישראל קאהן, בן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ורב החסידות בארה"ב.

המעמד המרגש החל כאשר אבי הבן, ר' הלל בידרמן, הגיש את בנו הרך לתשעת הכהנים, כשהוא פורס בפניהם את כסף הפדיון – חמש סלעים מכסף. לאחר מכן, ברכו הכהנים על כוסות היין ועל החלות, בצעו מהן, ואז פתח כל אחד ואחד מהם את ברכת הפדיון כמנהג אבותיו.

רגע השיא של האירוע התרחש בסיומו, כאשר תשעת הכהנים, בזה אחר זה, ברכו את הרך הנולד בברכת "יברכך ה' וישמרך". כל אחד מהם עשה זאת כששתי ידיו פרושות מעל ראשו של התינוק, כמנהג הברכה בבית הכנסת.כתוצאה מכך, נמצא שסך הכל שמונה-עשר ידיים בירכו את התינוק, מה שיוצר מספר מיוחד וסמלי - ח"י ידיים, בגימטריה של "חי".

לאחר ברכת הכוהנים מיהרו המסובים לחטוף משיירי החלות הגדולות. לצד החלות, חטפו גם שיירי שום וחתיכות סוכר, כידוע על סגולותיו השונות לפרנסה, לבריאות, ולשאר ישועות.