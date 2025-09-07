כיכר השבת
בראשות רב הקהילה

בחורי 'לב ישראל' התאחדו יחדיו: שבת מיוחדת של התעלות

קהילת "לב ישראל" במונסי קיימה שבת התחזקות מיוחדת בראשות רב הקהילה הרב מרדכי אלעזר אסטרייכער, במהלכה התכנסו בחורי הקהילה לחיזוק רוחני והכנה לקראת הימים הנוראים (חרדים)

שבת התאחדות בחורי קהילת 'לב ישראל' (צילום: באדיבות המצלם)

בשבת פרשת כי תצא, נערכה שבת התחזקות מיוחדת לקראת הימים הנוראים בקהילת "לב ישראל" שבמונסי, בראשות רב הקהילה הרב מרדכי אלעזר אסטרייכער. השבת התקיים ב"דיעל נוי דזורסי", והשתתפו בו בחורי הקהילה, שהתכנסו יחד לשבת של רוחניות והתעלות.

במהלך השבת, נשא הרב אסטרייכער דברי חיזוק והדרכה, תוך שימת דגש על ההכנה הרוחנית הנדרשת לקראת הימים הנוראים. הוא עודד את המשתתפים לנצל את הזמן להתבוננות פנימית, תשובה ותפילה, ולהתקרב לבורא עולם בלב שלם.

הבחורים הביעו את התרגשותם מהשבת המיוחדת, וציינו כי היא העניקה להם כוחות מחודשים להתחזק בעבודת ה' ולהתכונן כראוי לראש השנה ויום הכיפורים.

שבת זו מהווה חלק ממסורת של שבתות התחזקות שמארגנת הקהילה, במטרה להעמיק את הקשר הרוחני ולחזק את האחדות בקרב חברי הקהילה.

שבת התאחדות בחורי קהילת 'לב ישראל' (צילום: באדיבות המצלם)
0 תגובות

