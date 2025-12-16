כיכר השבת
רגע היסטורי בברלין: נשיא גרמניה הצטרף באופן נדיר להדלקת נרות חנוכה בשער ברנדנבורג

אלפים השתתפו בהדלקת נר חנוכה בשער ברנדנבורג בברלין, במעמד הרב הראשי לישראל ונשיא גרמניה שהופיע באופן ספונטני על רקע האנטישמיות בעולם | צפו בתיעוד ענק מהאירוע הענק והמרגש (חרדים)

הדלקת נר חנוכה בשער ברנדנבורג בברלין (צילום: דוידיקטש)

בנר הראשון של חנוכה התקיים הדלקת נר חנוכה מרגשת ועוצמתית בשער ברנדנבורג בברלין, בהשתתפות אלפי אנשים. האירוע נערך במעמד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, ורב העיר ברלין הרב יהודה טייכטל, והפך לרגע של אחדות, חיזוק ותקווה.

על רקע הפיגוע הקשה שהתרחש בבוקר, קיבל האירוע משמעות עמוקה ומטלטלת אף יותר. כשעה בלבד לפני תחילתו, באופן ספונטני ומעורר הערכה, הודיע נשיא גרמניה מר פראנק וולטר שטיינמיאר על החלטתו להגיע ולהשתתף באירוע – צעד שהעניק ביטוי חזק של הזדהות, סולידריות ותמיכה בקהילה היהודית ובעם ישראל.

הטקס כולו היה מרגש במיוחד. יחד עם הדלקת נרות החנוכה נערכה תפילה לזכר הנרצחים ולהחלמת הפצועים, ורגעי הדממה והאמונה נגעו בלב כל המשתתפים. ניתן היה לחוש את ההתרגשות הגדולה בקהל, את החיבור המיוחד בין האור של חנוכה לבין המסר של עמידה איתנה מול החושך.

זה היה ערב של אור, של אמונה ושל חיזוק – אירוע שייחרת בלב המשתתפים כסמל של תקווה, אחדות וניצחון הרוח.

הדלקת נר חנוכה בשער ברנדנבורג בברלין (צילום: דוידיקטש)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ק בר בביקור בברלין (צילום: באדיבות המצלם)

