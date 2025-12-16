בנר הראשון של חנוכה התקיים הדלקת נר חנוכה מרגשת ועוצמתית בשער ברנדנבורג בברלין, בהשתתפות אלפי אנשים. האירוע נערך במעמד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, ורב העיר ברלין הרב יהודה טייכטל, והפך לרגע של אחדות, חיזוק ותקווה.

על רקע הפיגוע הקשה שהתרחש בבוקר, קיבל האירוע משמעות עמוקה ומטלטלת אף יותר. כשעה בלבד לפני תחילתו, באופן ספונטני ומעורר הערכה, הודיע נשיא גרמניה מר פראנק וולטר שטיינמיאר על החלטתו להגיע ולהשתתף באירוע – צעד שהעניק ביטוי חזק של הזדהות, סולידריות ותמיכה בקהילה היהודית ובעם ישראל.

הטקס כולו היה מרגש במיוחד. יחד עם הדלקת נרות החנוכה נערכה תפילה לזכר הנרצחים ולהחלמת הפצועים, ורגעי הדממה והאמונה נגעו בלב כל המשתתפים. ניתן היה לחוש את ההתרגשות הגדולה בקהל, את החיבור המיוחד בין האור של חנוכה לבין המסר של עמידה איתנה מול החושך.

זה היה ערב של אור, של אמונה ושל חיזוק – אירוע שייחרת בלב המשתתפים כסמל של תקווה, אחדות וניצחון הרוח.