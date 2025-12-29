כיכר השבת
מעל לדרך הטבע

התפילות בקעו רקיעים: שעות לאחר העצרת בירושלים - המקובל התעורר ונותק מהנשמה

המונים התאספו אמש בישיבת המקובלים 'השלום' בעיה"ק ירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות להעתיר לפני שוכן מרומים למען יחוס על עני ואביון, וישלח ממרומים מזור ומרפא למקובל הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה (בצרי), הזקוק לרחמי שמים מרובים | שעות ספורות לאחר העצרת, התבשרו תלמידיו על שיפור עצום במצבו | הבוקר הוא נותק ממכשירי ההנשמה, הניח תפילין והודה בדמעות לציבור (חרדים)

עצרת תפילה לרפואת הגר"ד בצרי (צילום: באדיבות המצלם)

המונים התאספו אמש בישיבת המקובלים 'השלום' בעיה"ק ירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות להעתיר לפני שוכן מרומים למען יחוס על עני ואביון, וישלח ממרומים מזור ומרפא למקובל הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה (בצרי), הזקוק לרחמי שמים מרובים. לפני התיבה עבר בנו, הגאון המקובל הרב יצחק בצרי.

הבוקר, התבשרו המוני תלמידיו בבשורה המשמחת, המקובל שהיה מונשם ומורדם, התעורר ונותק ממכונת ההנשמה.

למרות חולשתו הרבה, הביע המקובל את רצונו העז להניח תפילין ולהתפלל שחרית. נוכחים בחדר סיפרו על רגעים מצמררים: "הרב בכה והוריד דמעות כמים במהלך התפילה. היה ניכר שהוא מתרגש מהחסד שעשה עמו הקדוש ברוך הוא".

לאחר התפילה, ביקש הרב למסור את תודתו העמוקה לכל מי שהשתתף בעצרת ולכלל עם ישראל שהתפלל עבורו ברחבי הארץ והעולם. "אני מודה לציבור על כל התפילות", אמר הרב בקול חלש. עם זאת, הרב הוסיף וביקש מהציבור שלא להרפות ולהמשיך להעתיר לרפואתו השלמה, כדי שיוכל לחזור לאיתנו ולסדר יומו הרוחני במהרה.

משפחתו של הרב ומקורביו מדגישים כי למרות השיפור המופלא, הדרך להחלמה מלאה עוד לפניו. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה בתוך שאר חולי ישראל.

עצרת תפילה לרפואת הגר"ד בצרי (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה לרפואת הגר"ד בצרי (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה לרפואת הגר"ד בצרי (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה לרפואת הגר"ד בצרי (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מעל לדרך הטבע

|
ש

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

אסף מגידו|מקודם

רדיו אינטרנטי | כיכר FM

||
1

ש
בשיתוף חצה"ק מישקולץ|מקודם

רדיפת עולם התורה

||
26

צפו בגלריה

|

שעות לפני הגעת הילדים

||
3

כל הפרטים

||
23

מסע אחרון מהיבשת הרחוקה

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר