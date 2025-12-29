המונים התאספו אמש בישיבת המקובלים 'השלום' בעיה"ק ירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות להעתיר לפני שוכן מרומים למען יחוס על עני ואביון, וישלח ממרומים מזור ומרפא למקובל הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה (בצרי), הזקוק לרחמי שמים מרובים. לפני התיבה עבר בנו, הגאון המקובל הרב יצחק בצרי.

הבוקר, התבשרו המוני תלמידיו בבשורה המשמחת, המקובל שהיה מונשם ומורדם, התעורר ונותק ממכונת ההנשמה.

למרות חולשתו הרבה, הביע המקובל את רצונו העז להניח תפילין ולהתפלל שחרית. נוכחים בחדר סיפרו על רגעים מצמררים: "הרב בכה והוריד דמעות כמים במהלך התפילה. היה ניכר שהוא מתרגש מהחסד שעשה עמו הקדוש ברוך הוא".

לאחר התפילה, ביקש הרב למסור את תודתו העמוקה לכל מי שהשתתף בעצרת ולכלל עם ישראל שהתפלל עבורו ברחבי הארץ והעולם. "אני מודה לציבור על כל התפילות", אמר הרב בקול חלש. עם זאת, הרב הוסיף וביקש מהציבור שלא להרפות ולהמשיך להעתיר לרפואתו השלמה, כדי שיוכל לחזור לאיתנו ולסדר יומו הרוחני במהרה.

משפחתו של הרב ומקורביו מדגישים כי למרות השיפור המופלא, הדרך להחלמה מלאה עוד לפניו. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה בתוך שאר חולי ישראל.