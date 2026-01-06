ביקור רב רושם ערך השבוע בעיר אשדוד, הגה"צ חכם ניסים בן שמעון שהגיע לסיור מקצועי והלכתי במוסדות המועצה הדתית. הביקור נערך לאחר ששמע הגר"נ על ההקפדה היתרה וההידורים המיוחדים שמנהיגה המועצה בכל הקשור למקוואות הטהרה בעיר.

בשער המקווה ברובע ד' קיבל את פניו בלבביות יו"ר המועצה הדתית, הרב עובדיה דהן. המקווה, שנחנך לפני כשנה, עבר שיפוץ יסודי והפך למודל של פאר והידור.

הרב דהן סקר בפני הגר"נ את ההידורים ההנדסיים וההלכתיים: "השקענו בכל פרט, החל מבורות האוצר, ההשקה והזריעה, ועד לרמת גימור גבוהה בליווי אדריכלית, כדי להעניק נוחות ויופי לצד החומרות המוקפדות ביותר", הסביר הרב דהן. חכם ניסים בן שמעון סייר בין החדרים והביע התפעלות מיוחדת מהעיצוב הנפרד לנוסח ברכת הטבילה, בהתאם לדעת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

בתום הסיור במקווה, הציג הרב דהן את הפעילות הענפה לחיזוק חומות השבת בעיר. הגר"נ עיין ב"לוח המגנט" החדש, יוזמה ברוכה של המרא דאתרא הגר"ח פינטו, המחולק לכל בעלי העסקים ובו זמני הפתיחה והסגירה המדויקים, למניעת חשש חילול שבת.

כמו כן, הוצג העלון "מהנעשה והנשמע" המפרט את הקמת המעבדה החדשנית לזיהוי חרקים של המועצה הדתית. במעבדה זו נערכות בדיקות תכופות על ידי בודק כשרות מומחה כדי להבטיח את רמת הניקיון של עלי הירק המשווקים בעיר.

חכם ניסים בן שמעון, שהיה שרוי בקורת רוח מרובה, ביקש לקבל את לוח המגנט ואת עלון המעבדה כדי להציגם כדוגמה לחיקוי בערים אחרות. בברכה נרגשת פנה לרב עובדיה דהן ואמר: "נהניתי לראות את ההשקעה הגדולה. זכות לעיר שאתה בתפקיד הזה לקדש שם שמיים. אשרך על מסירותך בחיזוק הקדושה והטהרה".

הרב דהן הודה לרב על הביקור ובישר כי המועצה נמצאת בתנופת פיתוח, כאשר בתוכנית הקרובה הקמת שני מקוואות טהרה חדשים נוספים בעיר.