"מראה שכולו נחת רוח": הגר"ש שטיינמן ביקר בחולון | תיעוד מיוחד

חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן ביקר אתמול בעיר חולון, שם חיזק מאות לומדים בבית הכנסת שבבניין הרבנות הראשית ונשא דברי חיזוק והדרכה לקהילת שומרי התורה והמתחזקים בעיר | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ש שטיינמן במסע חיזוק בעיר חולון (צילום: ש.פ.ה.)

תושבי חולון זכו אתמול לביקור חיזוק ורב רושם, עם הגעתו של חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לביקור הוד בקרב קהילת שומרי התורה והמתחזקים בעיר.

ראש הישיבה הביע התרגשות עמוקה נוכח המראה המפעים של בית הכנסת כשהוא עמוס בלומדי תורה.

בסיום הלימוד נשא ראש הישיבה דברי חיזוק והדרכה בפני הלומדים, ובהמשך זכו הנוכחים לעבור ולהתברך במאור פנים ובחמימות מראש הישיבה.

אחד המשתתפים סיפר ל'כיכר השבת' על רגשותיו, כשהוא מתבטא כי החוויה הרוחנית המרוממת שחווה, והתחושה כי חבר המועצת מייחס חשיבות כה רבה לחיזוק ההתקרבות לקב"ה, הותירה בקרב כל המשתתפים חותם שלא יימחה.

