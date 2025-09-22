ליל ערב ראש השנה בראשות הראשון לציון: המונים בסליחות 'זכור ברית' בהיכל ישיבת 'אור החיים' אלפים גדשו אמש, ליל ערב ראש השנה, את היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך | טרם המעמד שיחתום את חודש הסליחות, נשא דברי התעוררות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:26