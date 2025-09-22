בראשות הראשון לציון: המונים בסליחות 'זכור ברית' בהיכל ישיבת 'אור החיים'
אלפים גדשו אמש, ליל ערב ראש השנה, את היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך | טרם המעמד שיחתום את חודש הסליחות, נשא דברי התעוררות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
כמנהגם מידי שנה בשנה, גם השנה בערב ראש השנה נפגשו שניים מגדולי רבני בני ברק, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר ב"ב. הצלם שוקי לרר, כדרכו, תיעד את הפגישה המיוחדת בבית מדרשו של רב העיר, הנמצא תחת בית מדרשו של הגר"י, כשהתברכו יחדיו בברכת השנים, לאחר שהתירו את הנדרים בפני רבני קהילותיהם (חרדים)
במעונו אשר בעיר התורה והחסידות בני ברק, התיר הבוקר ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את נדריו, בפני דיינים מומחים | בסיום המעמד איחל ראש הישיבה 'כתיבה וחתימה טובה' לכל הנוכחים בחדר, ושנזכה עוד השנה לראות בגאולתן של ישראל (חרדים)
תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ, תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ: עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ליד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי | במהלך המעמד נשאו תפילה מיוחדת לשלום נשיא ארגנטינה שצפה במעמד הסליחות בשידור חי מרחבת הכותל בירושלים במעונו בארגנטינה (חדשות)
בצה"ל הודיעו היום כי יעניקו חנינה וישחרר עשרות עריקים חרדים הכלואים בבתי כלא צבאיים | על פי גורמים צבאיים, החנינה תחול על צעירים שמשפטם נערך, ותאריך סיום עונשם המקורי הוא עד ה-30 בחודש | התנאי הנוסף הוא שהם כבר ריצו לפחות מחצית מתקופת המעצר שנגזרה עליהם (חדשות חרדים)
מצב דיפלומטי מדרדר, קנדה ואוסטרליה הכירו במדינה פלסטינית | נתניהו: "הקהילה הבינלאומית תשמע את עמדת ישראל בקרוב" | אשדוד תחת רקטות | תיעוד של כוחות צה"ל נלחמים בעיר עזה | חנין זועבי עוכבה בחשד להסתה והזדהות טרור | מחבלים תקפו רועי צאן יהודים ליד איילת השחר | תחזית ועוד צפו (היום בכיכר)
מפחידים אתכם מגיהינום? "זו אנרגיה מבוזבזת" | האויב הגדול של עם ישראל הוא לא המלחמה או הצרות - אלא הייאוש, איך נלחמים בו? | ולמה 98% מהאנשים לא עומדים באתגר התשובה? | מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן חושף בשיחה בלעדית, ערב ראש השנה: "אני מפחד רק מדבר אחד" | ומה דעת הרב על סוגיית 'חוק הגיוס'? | הפרק השמיני בסדרת "יתגדל ויתקבל" - החושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, בהגשת יוסי עבדו • צפו (ראש השנה)
קולות בכי וזעקות שבר מילאו את האוויר אמש, במסע הלוויה קורע הלב של ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל. אלפים ליוו את הצדיק למנוחות, והמומים מהאבידה הגדולה, פרצו בבכי עם דברי ההספד המרטיטים של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שזעק בכאב עמוק ובלב שבור, מעומק נשמתו: "רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה, תתפלל על בני הישיבות!" דברים אלו, שנאמרו בקול רועד ובזעקה צלולה, היכו בלבבות האלפים שהתכנסו לחלוק כבוד אחרון | צפו בתיעוד (חרדים)
על רקע המלחמה בעזה, והדיבורים על 'היום שאחרי', איש העסקים האוסטרלי, המוכר בכינויו 'שליח הרבי מליובאוויטש לענייני שלימות הארץ', יוסף יצחק גוטניק, מזהיר: "אוטונומיה בעזה הינה אשליה מסוכנת הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות, מדיניות ורוחניות" (דעות)
בליל שישי האחרון חגגו המונים בשמחתו של ראש מוסדות 'יביע אומר', הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, בשמחת אירוסי בתו הכלה תחי', עב"ג החתן דוד ברוך שיטרית מבכירי ישיבת 'יסודות - לב', בן הגאון רבי אליהו שיטרית, שזכה ללמוד בחברותא עם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל | במהלך השמחה נשאו המחותנים דברי תורה בשילוב אמרי תודה להשי"ת על כל הטוב | צפו בתיעוד (חרדים)
תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דושינסקיא מנוף הגליל חגגו את סיום לימוד ספר בראשית במעמד מרגש | במעמד השתתף בנו הגדול של האדמו"ר | את המעמד הנעימו מקהלה של ילדי כיתה ב' מהת"ת בניצוחו של הגראמער מחשובי בני הקהילה (חרדים)
עולם התורה והישיבות ליווה את ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, למנוחות עולמים | אלפי תלמידים ובני תורה השתתפו במסע ההלוויה, שהחל בצאת השבת והסתיים סמוך לחצות לילה בבית העלמין סנהדריה בירושלים | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מא פרוץ מלחמת שבע החזיתות לפני כמעט שנתיים, המשבר בין הציבור החרדי לציונות הדתית העמיק – מהשירות הצבאי ועד תפיסת יישוב הארץ, מהלבוש ומהשפה ועד לאורח החיים בישיבות. הבדלי הגישה הללו אינם רק אידיאולוגיים – הם מעצבים את הקהילה, החינוך והפוליטיקה, ופותחים את הפערים שעשויים להשפיע על המפה החברתית של ישראל בשנים הקרובות | וכל מאמינים | סקירה לחג (מגזין)
ערב ראש השנה, סקירה מיוחדת על ששת השופרות ששימשו את מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים - וחלקם הגיעו מדורות הוד קדומים | איך הועברו לידיו, מתי השתמשו בהם לאורך הדורות והיכן הם שמורים כיום? (מגזין)
רגע לפני ראש השנה, זהו מכתב מלב כואב של אבא, אבא למחצה לשליש ולרביע | זהו מכתב של געגועים, מכתב של מחאה, מכתב של זעקה | רגע לפני ראש השנה, אולי זה הזמן להעיף מבט לכיוון השכן בבית הכנסת, זה שלא זכה להיות לצד ילדיו ולכסות את ראשם בתקיעות, לנסות להבין מה הוא עובר בימים אלו | מכתב של אבא (מגזין)
חוקרים ישראלים חושפים מחדש את אחד האתרים החשובים ביותר בהיסטוריה של קביעת מועדי החגים - הר סרטבא | במהלך החפירות נחשפו עדויות חדשות מתקופות החשמונאית וההרודיאנית של המבצר המלכותי אלכסנדריון, שהיה חלק ממערכת התקשורת שהודיעה על ראש השנה ומועדי החגים לקהילות היהודיות | תוצאות המחקר (היסטוריה)
בלב הימים הנוראים עומדת מצוות התשובה, הרגעים האחרונים של השנה בהם האדם מעיף מבט מבוהל על השנה שחלפה ורק רוצה להתחרט ולשוב אל ה' | האם יש אפשרות לעשות תשובה רק בשביל ג'וב? ומי היה אותו נכד אובד של משה רבנו שחזר ושוב אבד? (מגזין כיכר)
