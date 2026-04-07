ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' בבני ברק.

האדמו"ר הגיע לביקור מיוחד לרגל השמחה הגדולה השרויה במעון האדמו"רים עם לידת הנכדה המשותפת, בת ראשונה להרב יעקב מורגנשטרן, בנו הצעיר של האדמו"ר מתורת חכם וחתנו של האדמו"ר מאשלג בני היכלא.

במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח מרתק וממושך, כאשר שני האדמו"רים הידועים בבקיאותם העצומה בתורת הנסתר, הרחיבו בשיחה עמוקה בסגולותיהם המיוחדות של ימי חג הפסח ובסוד הגאולה. בסיום השיחה המרוממת, בירכו האדמו"רים זה את זה בברכת מזל טוב ושפע ברכה.

שמחת ה"קידושא רבא" תיערך אי"ה בשני מוקדים: בשבת הקרובה (שמיני): בבית המדרש 'אשלג' בעיר בני ברק. בשבת הבאה (תזריע): בהיכל בית המדרש 'תורת חכם' ברחוב אוהלי יוסף בירושלים.