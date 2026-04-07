כיכר השבת
מְסֻבִּין בִּבְנֵי בְרַק

לרגל השמחה הגדולה | המפגש המרומם בין המחותנים האדמו"רים מתורת חכם ואשלג 

האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הגיע אמש לביקור חג במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג בני היכלא, לרגל השמחה המשותפת בלידת הנכדה • במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח מרתק בסודות ימי הפסח ובתורת הנסתר • וגם, כל הפרטים על שמחות ה'קידושא רבא' שיחגגו בבני ברק ובירושלים • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר הגרי"מ מורגנשטרן בביקור אצל האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' בבני ברק.

האדמו"ר הגיע לביקור מיוחד לרגל השמחה הגדולה השרויה במעון האדמו"רים עם לידת הנכדה המשותפת, בת ראשונה להרב יעקב מורגנשטרן, בנו הצעיר של האדמו"ר מתורת חכם וחתנו של האדמו"ר מאשלג בני היכלא.

במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח מרתק וממושך, כאשר שני האדמו"רים הידועים בבקיאותם העצומה בתורת הנסתר, הרחיבו בשיחה עמוקה בסגולותיהם המיוחדות של ימי חג הפסח ובסוד הגאולה. בסיום השיחה המרוממת, בירכו האדמו"רים זה את זה בברכת מזל טוב ושפע ברכה.

שמחת ה"קידושא רבא" תיערך אי"ה בשני מוקדים: בשבת הקרובה (שמיני): בבית המדרש 'אשלג' בעיר בני ברק. בשבת הבאה (תזריע): בהיכל בית המדרש 'תורת חכם' ברחוב אוהלי יוסף בירושלים.

