כיכר השבת
מנהג עתיק

ריקוד ההדסים המסתורי ושטריימל ללא שפיצים: כך השיא רבה של מירון את בנו

קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)

1תגובות
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)
שמחת נישואי בן אב"ד מירון עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג (צילום: יוסי לוי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יפה מאד. כל הכבוד לחתן ולחבריו שלא נכנעים לאופנה המטורפת. וגם אין צורך שהשטריימל יהיה גדול כל כך, כפיצוי. אפשר שגם הצורה תהיה בפרופורציה ובטעם אנושי בריא. כמו אבא של החתן למשל. עלו והצליחו.
יהודי

עוד בחסידים ואנ"ש

מנהג עתיק

||
1

רְצֵה עֲתִירָתָם בְּעָמְדָם בַּלֵּילוֹת

|

תיעוד ענק

|

טפח טפחיים מעל הקרקע

||
1

יום חתונתו זו מתן תורה

|

ענבי הגפן

|

בהשתתפות ראש העיר

|

זכר צדיק לברכה

|

מתנה מיוחדת

|

מאה אלף שקל כניסה

|

במרכז החסידות בחיפה

|

הנחיות מעשיות לחסידים

||
2

מהמעמדים האחרונים

|

לִשְׁמוֹעַ אֶל הָרִנָּה

|

צפו בתיעוד

||
1

ענבי הגפן

||
1

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
2

בשכונת קטמון 

|

צפו בתיעוד

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר