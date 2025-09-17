מנהג עתיק ריקוד ההדסים המסתורי ושטריימל ללא שפיצים: כך השיא רבה של מירון את בנו קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:34