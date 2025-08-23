במקום תפילת חנה: הרבי מקאסוב הרעיד לבבות בשילה הקדומה

מעמד נורא הוד לישועה התקיים שבוע שעבר באתר שילה הקדומה, בראשותו של האדמו"ר מקאסוב מארצות הברית, השוהה בשבועות אלו בארה"ק. מאות חסידים ואוהדים עלו למקום כדי ליטול חלק בתפילה המיוחדת, שנערכה על ידי האדמו"ר במקום שבו התפללה חנה, אימנו, על פרי בטן.

האדמו"ר ממשיך במסורת אביו זצ"ל, שהיה מקיים מדי שנה מעמד דומה באותו מקום, המקודש כידוע בסגולתו לפקידת עקרות ולישועות כלליות.

אחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים, וזימרו ניגוני רחמים והתעוררות, תוך שהאדמו"ר עורר את הקהל בדברים בשגב הימים הנעלים הבאים לקראתנו לשלום.