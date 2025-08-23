כיכר השבת
כמסורת אביו

במקום תפילת חנה: הרבי מקאסוב הרעיד לבבות בשילה הקדומה

מאות חסידים נהרו ל'שילה הקדומה' להשתתף במעמד תפילה מרגש בראשות האדמו"ר מקאסוב, במקום בו התפללה חנה | במעמד נשאו תפילה, והרבי ערך טיש לחיים | צפו בתיעוד ענק שמגיש א. אייזנבאך (חסידים)  

האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)

מעמד נורא הוד לישועה התקיים שבוע שעבר באתר שילה הקדומה, בראשותו של האדמו"ר מקאסוב מארצות הברית, השוהה בשבועות אלו בארה"ק. מאות חסידים ואוהדים עלו למקום כדי ליטול חלק בתפילה המיוחדת, שנערכה על ידי האדמו"ר במקום שבו התפללה חנה, אימנו, על פרי בטן.

האדמו"ר ממשיך במסורת אביו זצ"ל, שהיה מקיים מדי שנה מעמד דומה באותו מקום, המקודש כידוע בסגולתו לפקידת עקרות ולישועות כלליות.

אחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים, וזימרו ניגוני רחמים והתעוררות, תוך שהאדמו"ר עורר את הקהל בדברים בשגב הימים הנעלים הבאים לקראתנו לשלום.

חסידים בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
שילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים כותבים קוויטל בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים בתפילה בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים כותבים קוויטל בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים כותבים קוויטל בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
ילד חסידי כותב קוויטל בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
חסידים בתפילה בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מלייקווד למירון - תיעוד ענק

|

הרחבת גבולי הקדושה

||
1

תיעוד מרגעי השיא

||
2

הכרזות דרמטיות בטיש

||
1

תיעוד ענק

||
1

למעלה מחצי שעה

||
11

תיעוד מהמדשאות הירוקות

||
2

אָנוּ מַשְׁכִּימִים לְדִבְרֵי תּוֹרָה

||
1

שיחה מיוחדת לבנות

||
1

יוגש כיבוד קל ועשיר

|

יבואו טהורים

|

התרגשות בחסידות

|

שחררו את עמלי התורה

||
13

יבואו טהורים

||
1
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר