האדמו"ר חשף: מסע מפתיע עם החסידים אל מערב אוקראינה

כלל חסידי נדבורנה ירושלים התאספו השבוע, ביום ראש חודש אלול, בהיכל בית המדרש הגדול למעמד מיוחד לרגל הקמת חבורות חדשות בשם "מבקשי רצונך". את האירוע פתח הרב שלום גנץ, יו"ר איגוד החבורות, שהסביר את חשיבות הכינוס ומעלתו.

לאחר מכן נשאו דברים הרה"צ ר' יוחנן רוזנבוים, בנו הבכור של הרבי, והגה"ח ר' דוד אריה רוזנברג מקהילת תולדות אהרן. שניהם הרחיבו על חשיבות הלימוד בחבורות, על פי משנת הבעל שם טוב ודרכו של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל.

שיא הערב היה עם הופעתו של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, שנשא דברים "חוצבי להבות אש" ודיבר על יסודות החסידות ועל חשיבות ההתאגדות בחבורות. האדמו"ר התייחס בדבריו גם לסכנות הטכנולוגיה, והנחה את החסידים כיצד להתמודד איתן.

אולם, בסיום דבריו, הפתיע האדמו"ר את החסידים בבשורה דרמטית: מסע משותף של הקהילה כולה לציון של הרה"ק רבי מרדכל'ה מנדבורנה זי"ע. המסע, שיתקיים בימי הסליחות, עורר שמחה אדירה בקרב החסידים, שקיבלו עליהם להתכונן ל"מסע צדיקים" זה.

לאחר מכן, נערכה חלוקה של האברכים לחבורות השונות. בסיום המעמד, עברו כל המשתתפים לקבל כוס של ברכה מהאדמו"ר, כשכולם נפרדים ממנו עם תחושה של התעלות והשפעה.