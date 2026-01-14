רגעי השיא לא תועדו: הרבי החדש מקרעטשניף סיגעט כבש את לונדון

שבת היסטורית עברה על יהודי לונדון בכלל וחסידי קרעטשניף סיגעט בפרט, עם בואו של האדמו"ר לביקור ראשון על אדמת אירופה מאז עלותו על כס ההנהגה בחודש אלול האחרון.

כבר מרגע הגעתו של האדמו"ר לעיר הורגשה תכונה רבה בקרב החסידים והתושבים, אך שיא המעמד נרשם בליל שבת קודש. לדברי המשתתפים, קהל עצום מכל חוגי הקהילה החרדית בלונדון נהר אל עריכת השולחן הטהור כדי לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר. ההיכל היה מלא מפה לפה.

גם בעת סעודה שלישית נרשמה נוכחות מרשימה של קהל שנהרו להשתתף ברגעי רעוא דרעווין, אם כי הקהל הגדול ביותר נרשם כאמור בליל שבת.

בשל קדושת השבת, רגעי השיא של התפילות והטישים לא תועדו, אולם עם צאת השבת תועדו רגעי הסיום המרטיטים של סעודה שלישית, מעמד ההבדלה וסעודת מלווה מלכה שנערכה ברוב פאר והדר בהשתתפות חסידים ואנשי מעשה.