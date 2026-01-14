האדמו"ר מפינסק קרלין שב מארה"ב והכריז על התנתקות מוחלטת מהאינטרנט
עם חזרתו של האדמו"ר מפינסק קרלין ממסע הקודש בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו, התכנסו המוני החסידים למעמד אדיר תחת הכותרת 'טהרנו' | במהלך הכינוס נשא האדמו"ר משא חיזוק נוקב, בו עורר את הקהל להתנזר כליל מפגעי הטכנולוגיה והאינטרנט, ולשמר את דרך הדורות בפרישות ובקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני תושבי לונדון נהרו במהלך השבת האחרונה לשכונת סטמפורד היל כדי להסתופף בצלו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, בביקורו הראשון בחו"ל מאז עלה על כס ההנהגה | השיא נרשם בליל שבת כאשר קהל עצום גדש את עריכת השולחן עד לשעות הקטנות | צפו בתיעוד ממוצאי השבת: סעודה שלישית, הבדלה ומלווה מלכה (חסידים)
בסיומו של הדינר היוקרתי לטובת בניין בית המדרש לעלוב ברמת בית שמש ד', עברו התורמים הנכבדים בזה אחר זה לפני האדמו"ר והגישו 'פתקאי דרחמי' לישועה וברכה | לאחר קריאת הפתקאות, העלה אותן האדמו"ר באש כמנהג הקודש, ופצח בריקוד של שמחה והודיה יחד עם נדיבי העם | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הישיבה הקטנה של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר מערלוי. הרך הנימול, הוא בן לנכדו חביבו, הרב משולם ישכר סופר, בן הרה"צ שלום צבי סופר | לאחר המעמד ערך האדמו"ר 'לחיים טיש' לרגל השמחה, ולאחריו עברו החסידים לברך ברכת מזל טוב (חסידים)
בביהמ"ד אלעסק בבורו פארק נחגגה שמחת שבע ברכות מרכזית לרגל נישואי בן האדמו"ר, עם נכדת האדמו"ר מסאטמאר. אורח הכבוד שהפתיע והופיע בשמחה היה הגה"צ רבי בעריש מייזליש, אב"ד סאטמאר בורו פארק, שהשתתף בשמחה לצד עוד רבנים ואדמו"רים נוספים מהעיר (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת ארוזה שבשווייץ | את השבתות הנעלות עורך הרבי במלון 'מטרופול' המיתולוגי יחד עם מספר מצומצם של בני משפחה ומקורבים |סביב המלון, הפסגות המשוננות של הרי האלפים עוטות מעטה שלג כבד, מה שמעניק מראות הוד של הרבי כשהוא צועד בשבילים המושלגים אל מול פלאי הבריאה | צפו בתיעוד מהליכותיו בקודש של האדמו"ר (חסידים)
מעמד מרגש בבית החסידים מודז'יץ בביתר: האדמו"ר ממודז'יץ הופיע אמש לעצרת זיכרון והתעלות במלאות השנה להסתלקותו של הרה"ג רבי יוסף דב שטיין ז"ל, רב ביהכ"נ גור בשיכון ה' בב"ב. הרבי ערך 'לחיים טיש' במהלכו נשא דברים נלהבים לזכרו של המנוח וגולל קווים לדמותו התורנית | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מקראלי המתגורר בווילאמסבורג שבת בפרשת שמות ב"קרית יואל" שבמונרו בקרב חסידיו ומעריציו, לרגל השבת הראשונה של ימי השובבי"ם | במהלך השבת עורר הרבי את החסידים בדברים נשגבים ברום מעלת הימים הנשגבים המסוגלים לתיקון הנפש (חסידים)
בחורי ישיבת סאטמאר במונסי זכו לחגוג לאחר תקופת זמן של עמל בתורה, שמחת שבע ברכות ייחודית שנערכה לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יואל טייטלבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בעיר ביתר לרגל ימי השובבי"ם הנעלים, שם עורר וחיזק את המוני התושבים בעבודת השם | מסע הקודש צפוי להימשך לאורך כל ימי השובבי"ם, כאשר הרבי יבקר בקהילות נוספות בארץ ובעולם להלהיב את הלבבות (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, ערך נכדו, הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן, רב החסידות בבני ברק, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא – המקום בו עבד את קונו בסילודין, בטבורה של עיר התורה והחסידות (חסידים)
במעמד מיוחד שהתקיים בירושלים, הכריז האדמו"ר ממכנובקא בעלזא על מינוי בנו, הרה"צ רבי אהרן רוקח, לרב הקהילה בירושלים | האירוע ציין את מעבר הקהילה למבנה קבע מפואר ברחוב עלי הכהן, לאחר תקופה ללא משכן קבוע | במהלך הערב גייסו החסידים למעלה מ-4 מיליון ש"ח לשיפוץ המבנה, שיכלול בית מדרש, אולם שמחות ומרכז קהילתי שוקק | א. אייזנבאך מגיש תיעוד (חסידים)
במרכז החסידות ברמת לעלוב בבני ברק ערך אמש (שני) האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע | בטיש השתתפו רבני העדה לצד פרחי החסידים, ובמהלכו נשא הרבי דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר אחריו מורשה לדורות (חסידים)
לרגל ימי השובבי"ם, התכנסו אלפי חסידי באבוב 45 לכינוס חיזוק בענייני תפילה ומורא מקדש | בכינוס הענק נשא האדמו"ר דברות קודש, כשבסיומם עברו החסידים, זקנים ונערים, והגישו לאדמו"ר את שטרי הקבלה להתחזק בעניינים נשגבים אלו למען ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מבני הקהילה במונסי, שהתכנסו באותה עת לשמוע בשידור חי את דברות הקודש שנשא האדמו"ר ממרכז החסידות בבורו פארק (חסידים)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)
למרות הטמפרטורות שצנחו אל מתחת לאפס, מאות יהודים מכל רחבי העולם נהרו לעיירה דינוב לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע • הכנסת האורחים המיתולוגית בראשות הרב פנחס פאמפ עמדה הכן עם ארוחות חמות ושינוע לוגיסטי • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
המערכה שהחל האדמו"ר מצאנז באסיפת הדיינים הדחופה לפני חצי שנה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר האדמו"ר הכריז על הקמת 'ועד הפיקוח' המורכב מגדולי הדיינים, שיעקבו מקרוב אחר ייצור בתי התפילין • בצעד נדיר, הוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו שורות על חשיבות העניין כשמירה מכל פורענות • כל הפרטים על הבעיות שנחשפו והרשימה המלאה של הוועד • סיקור נרחב (חסידים)
