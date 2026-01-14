כיכר השבת
נחיתה אל תוך המערכה

האדמו"ר מפינסק קרלין שב מארה"ב והכריז על התנתקות מוחלטת מהאינטרנט

עם חזרתו של האדמו"ר מפינסק קרלין ממסע הקודש בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו, התכנסו המוני החסידים למעמד אדיר תחת הכותרת 'טהרנו' | במהלך הכינוס נשא האדמו"ר משא חיזוק נוקב, בו עורר את הקהל להתנזר כליל מפגעי הטכנולוגיה והאינטרנט, ולשמר את דרך הדורות בפרישות ובקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)

כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
כינוס טהרנו לחסידי פינסק קארלין (צילום: יחיאל רייכמאן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

נחיתה אל תוך המערכה

|

בממלכה הבריטית

|

אש קודש

|

ברית קודש

|

אורח מפתיע 

||
2

בפסגות מושלגות

||
6

צפו בגלריה

||
4

צפו בתיעוד

|

במתיבתא של תורה

|

מסע התיקון והחיזוק

|

בטבורה של עיר התורה

|

יְבָרֵךְ אֶת אַהֲרֹן

|

ברמת לעלוב 

||
1

עם פתיחת ימי השובבי"ם

|

ליומא דהילולא

||
8

הַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ

||
1

סיקור ותיעוד

||
1

בשיא החורף

|

ברוך שמסר עולמו לשומרים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר