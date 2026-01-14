נחיתה אל תוך המערכה האדמו"ר מפינסק קרלין שב מארה"ב והכריז על התנתקות מוחלטת מהאינטרנט עם חזרתו של האדמו"ר מפינסק קרלין ממסע הקודש בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו, התכנסו המוני החסידים למעמד אדיר תחת הכותרת 'טהרנו' | במהלך הכינוס נשא האדמו"ר משא חיזוק נוקב, בו עורר את הקהל להתנזר כליל מפגעי הטכנולוגיה והאינטרנט, ולשמר את דרך הדורות בפרישות ובקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:24