קרוב ל-400 מחסידי אלכסנדר, אלו הנושאים בעול הקמת בניין בית המדרש הגדול החדש של החסידות בבני ברק, שבו שבוע שעבר לבתיהם כשהם טעונים במטען רוחני שילווה אותם שנים קדימה, ממסע הקודש שזכו לחוות על אדמת פולין בראשות האדמו"ר מאלכסנדר.

המסע נפתח ביום חמישי (כ"ו בטבת), כאשר מאות החסידים נחתו בוורשה מכל קצוות תבל. לאחר קבלת פנים מצד צוות ההפקה, יצאו האוטובוסים לעבר עיירת ליז'ענסק.

את פני הבאים קיבל הגה"צ רבי רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, שנשא דברי חיזוק מעוררי לבבות על מעלת הנאספים. בטרם העלייה לציון הרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, נערך מעמד "שלום נעמען" מהאדמו"ר. מקהלת חסידי ויז'ניץ יחד עם הרב ישראל שטרן הפיחו רוח של רגש באולם.

בציון עצמו נשפכו דמעות כמים בעת אמירת התפילה קודם התפילה וספר התהילים, כאשר האדמו"ר מברך כל אחד ואחד בברכות פרנסה, בריאות ונחת.

אל העיר קרקוב הגיעו החסידים בשעת לילה מאוחרת, היישר למעמד ליל שישי חסידי כמיטב המסורת במלון השרטון גראנד.

בבוקר יום שישי, נערך סיור ברובע היהודי העתיק. בבית הכנסת של הרמ"א זי"ע, עמד האדמו"ר על חשיבות ההלכה הראשונה בשו"ע – "יתגבר כארי", תוך שהוא מציין את מסורת האדמו"רים על הקפדה בתפילה וקריאת שמע בזמנה.

שבת קודש עצמה הייתה יצירת מופת של רוממות. חניון המלון הוסב לבית כנסת מפואר שבו התפללו מאות החסידים בדבקות. הסעודות תובלו בדברי תורה מפי רבני החסידות מכל העולם, ובשירה שמימית שהדהדה בחלל המלון. הייתה זו שבת אחים במלוא מובן המילה.

במוצאי שבת, לאחר סעודת מלווה מלכה שהייתה גם סעודת ההילולא לבעל ה"ישמח ישראל" זי"ע, יצאו השיירות לעבר העיר אלכסנדר. תפילת שחרית נערכה בבניין הכנסת האורחים החדש "אלכסנדר הויף", שם קבע האדמו"ר מזוזה וערך "לחיים טיש".

שיא המסע היה העלייה לציון הקדוש ביום ההילולא, בלב העיירה שנתנה לחסידות את שמה, נשאו מאות חסידים את קולם בתפילה. האדמו"ר ישב במשך שעות ארוכות וקרא את ה"קוויטלעך" שהוגשו לו, כשהוא מעתיר לישועת הכלל והפרט.

המסע נחתם בחצות הלילה שבין ראשון לשני, כאשר האדמו"ר המריא חזרה לארץ ישראל.