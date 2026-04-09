צו השעה | האדמו"ר מגור הורה לפתוח את החיידרים כבר הבוקר

בעוד הדי המלחמה עוד נשמעו ברקע, התכנסו אלפי חסידים בערב חג הפסח האחרון לחזות במעמד שריפת חמץ בחצר הקודש גור. בתיעוד המיוחד נראה האדמו"ר מגור יוצא אל חצר ביתו, שם הניח את החמץ בתוך מריצה ייעודית שהוכנה מראש. לאחר השריפה, אמר הרבי סדר "כל חמירא".

הבוקר, יום חמישי, "אסרו חג" של פסח, נרשם צעד יוצא דופן במוסדות החינוך של החסידות. בעוד שבכל רחבי הארץ נהוג שאין לימודים ביום זה, הורה האדמו"ר מגור למפקח הראשי של תלמודי התורה, הרה"ח ר' איצ'ה מאיר גוטמן, לפתוח את כלל תלמודי התורה של החסידות בארץ לשלוש שעות לימוד.

ההחלטה הגיעה על רקע הפסקת האש במבצע "שאגת הארי", ולאחר חודש וחצי שבהם הושבתו הלימודים כמעט כליל בשל המצב הביטחוני. בחסידות מדגישים כי החזרה המוקדמת לשגרה, כבר באסרו חג, נועדה לחזק את התלמידים ולהשלים את ביטול התורה הכפוי. החל מיום שישי, צפויים כלל תלמודי התורה לחזור למתכונת מלאה ורגילה.

החזרה ללימודים מלווה בתחושת הודיה עמוקה על הניסים הגלויים שליוו את הקהילה במהלך המלחמה. במוצאי שבת קודש פרשת צו, ספגה קהילת גור בערד מכה קשה כאשר טיל איראני כבד, הנושא כ-450 ק"ג חומר נפץ, פגע ישירות בלב שכונת מגורים המאוכלסת בצפיפות בחסידי גור.

ההרס היה עצום, כ-115 בני אדם פונו לבית החולים סורוקה, מתוכם 18 ילדים. עשרה פצועים הוגדרו במצב קשה, וכל כלל ישראל העתירו עבורם.

הטיל התפוצץ בין בנייני מגורים בני ארבע קומות. מבנים רבים ניזוקו קשות וחלקם הוגדרו בסכנת קריסה מיידית. מאות משפחות נאלצו להתפנות מבתיהם לבתי מלון במרכז ובירושלים, לאחר שנותרו ללא קורת גג או בשל חשש בטיחותי.

למרות עוצמת הפיצוץ והנזק הכבד למבנים, בקהילה מדברים על נס גלוי בכך שהאירוע לא הסתיים באבדות בנפש בתוך הבניינים שספגו פגיעה ישירה. החזרה לספסל הלימודים הבוקר היא התשובה של חסידות גור למלחמה, דבקות בתורה ושיקום השגרה מתוך אמונה וביטחון.