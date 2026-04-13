תיעוד נרחב מימי האורה בחצר הקודש קרעטשניף י-ם, בימי חג הפסח, בצל הקודש של האדמו"ר, החל ממעמד אפיית מצות המצווה בצהרי ערב החג, על יד התנור נצםה חתנו של האדמו"ר, האדמו"ר מאלעסק בית שמש, שזכה להוציא את המצות הלוהטות מהתנור לקראת ליל התקדש חג.

כמידי מועד במועדו, עלה האדמו"ר בראש קהל חסידיו למרומי הר הצופים, הצופה אל עבר מקום המקדש. במקום נערך מעמד מרטיט של תפילה חרישית לישועת הכלל והפרט, כשלאחריה ניגנו הקהל ניגוני התעוררות וכיסופים לגאולה השלמה. המעמד נחתם בריקוד נלהב לכבוד שמחת הרגל. במעמד המרכזי שנערך בהמשך היום בין מנחה למעריב, נשא דברי תורה והכנה לקראת שביעי של פסח בנו של הרבי, הגה"צ רבי דוד שלמה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף י-ם, שהרחיב בדברי פלפול ואגדה בהלכות חול המועד. לאחר מכן השמיע האדמו"ר שיחת הקודש, בה עורר את הלבבות לקראת "שירת הים" וסיום החג. בסיום המעמד עברו מאות החסידים להתברך בברכת "מועדים לשמחה".