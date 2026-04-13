אלפי חסידי באבוב 45 זכו לחג של התרוממות דקדושה בצל קודשו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק.

כבר ימים אחדים לפני החג הגיע האדמו"ר במפתיע לביקור במטבח המיוחד של פסח, שם עקב מקרוב אחר הידורי ודקדוקי הכשרות המחמירים בהכנת המאכלים, תוך שהוא מאציל ברכת קודשו לכל העוזרים והמסייעים לדבר מצווה.

בליל אור לארבעה עשר בניסן שאב האדמו"ר מים בששון מתוך באר המים המיוחדת בצמוד לבית מדרשו הגדול, ומשם המשיך המעמד בריקודים קדישין בהיכל ביהמ"ד הגדול, כשהאדמו"ר מפזז בעוז יחד עם כל החסידים.

לאחר בדיקת חמץ בביתו נאווה קודש, חילק האדמו"ר משקה 'מעד' לכלל הבחורים השלוחים שיצאו לבדוק את בנייני המוסדות של החסידות. בהמשך מכר האדמו"ר חמצו דרך גיסו הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות.

צפו גם בתיעוד מהקמת מערך הטריבונות והבמות בבית המדרש הגדול, שם הוכנו מאות מקומות ישיבה עבור תלמידי הישיבות שהסבו לסדרים בצל הקודש.

במהלך ימי חול המועד ערך האדמו"ר את השולחנות בהיכל בית מדרשו, כשבלילה אחד מסר את השיעור כללי המסורתי שבו השמיע האדמו"ר פלפול עמוק לפני המוני תלמידיו וחסידיו.

החג נחתם בטיש נעילת החג, שנמשך שעות ארוכות של דבקות וכיסופים. עם צאת החג, לאחר תפילת מעריב, עברו המונים לקבל את ברכת הקודש של האדמו"ר להמשך השנה.