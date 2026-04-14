אלפי חסידי באבוב זכו לחסות בצל הקודש של האדמו"ר מבאבוב בימי חג הפסח, ולשאוב מלוא חופניים התעלות ודביקות. החל מההכנות המוקדמות ועד לרגעים הנעולים של החג, אנו מגישים תיעוד מרהיב מהרגעים הגדולים.

בליל אור לארבעה עשר, לאחר מעמד שאיבת ה"מים שלנו" פצח האדמו"ר בריקוד נלהב כאשר הוא אוחז בידו את המקל המיוחס של הרה"ק בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע.

מעמד מיוחד נרשם בליל בדיקת חמץ. לאחר הבדיקה הפרטית בבית נאווה קודש, נערך מעמד חלוקת משקה למאות הבחורים והשליחים שנבחרו לערוך בדיקת חמץ בעשרות בנייני המוסדות של החסידות. האדמו"ר בירך כל אחד ואחד מהשליחים שיזכו לבער את הרע מן העולם.

ביום המחרת, בערב פסח, ערך הרבי את הטיש המסורתי ולאחריו יצא למעמד שריפת החמץ, בו הועלו באש שיירי החמץ האחרונים.

בחצות היום אפה האדמו"ר את המצות מתוך רגשי קודש נעלים תוך כדי אמירת ההלל.

במהלך ימי חול המועד ערך הרבי את הטישים שמשכו אליהם המונים. בסיום הטישים עודד האדמו"ר את הריקודים של פרחי החסידים שהקיפו אותו מתוך אחדות מופלאה.

עם דמדומי חמה של שביעי של פסח, התקבצו אלפי החסידים לרגעי הוד אחרונים להסתופף בצל האדמו"ר בטיש נעילת החג, ולאחר מכן ליוו אותו אל ביתו נאווה קודש בשירה ובזימרה.