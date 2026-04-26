כיכר השבת
הַשְּׁבִיעִי עֹנֶג הָרוּחוֹת

החסידים הירושלמים כבשו את אשקלון: השבת הנכספת של דושינסקיא • תיעוד

מאות חסידי דושינסקיא התכנסו לשבת התאחדות במלון באשקלון בצל האדמו"ר • בפניא דמעלי שבתא הלהיב הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר את הציבור בדברי הכנה • צפו בתיעוד מערב וממוצאי שב"ק (חסידים)

האדמו"ר מדושינסקיא בספירת העומר והבדלה
שבת קודש פרשת תזריע מצורע - ראש חודש אייר, תיחקק בזיכרונם של מאות חסידי דושינסקיא כשבת של התעלות ורוממות, כאשר זכו להתכנס יחדיו במלון באשקלון, במחיצתו של האדמו"ר מדושינסקיא.

יריית הפתיחה נרשמה כשעה לפני כניסת השבת, אז זכו לשמוע דברי הכנה מפי הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר, בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זיע"א וראש כולל 'בית תלמיד להוראה' בבני ברק. בדבריו, שילב הגרי"ד אלתר פנינים מתורת אבותיו ונסך בקהל התומכים רוח של קדושה לקראת השבת.

במהלך השבת כולה נהנו המשתתפים משרשרת דרשות ושיעורים מפי פה מפיק מרגליות. מו"צ הקהילה בבני ברק, הרה"ג ר' יוסף צבי בינט, והרה"ג ר' יצחק אייזיק שטרן, מגיד שיעור בישיבת 'שומרי החומות', הלהיבו את הציבור בנועם שיחם.

בצהרי השבת זכו המשתתפים לשיעור מעמיק בפרקי אבות מפי אחי האדמו"ר, הגה"צ רבי מרדכי יודא דושינסקיא, רב הקהילה בבית שמש, שהוסיף נופך של למדנות חסידית לאווירה המיוחדת.

כמו שבמהלך השבת זכו המשתתפים לטישים מרוממים שערך האדמו"ר, ולשמוע דברות קודש מפיו במהלך הסעודות.

שבת התאחדות בדושינסקיא (צילום: שלומי טריכטר)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

האדמו"ר מדושינסקיאאשקלון

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר