וכבוד גדול עשו לו במותו | תיעוד ארון הקודש נגנז: אלפים בהלוויית ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל אבלים וחפויי ראש, ליוו אמש אלפים למנוחות את ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל • במסע ההלוויה בבני ברק ובירושלים השתתפו גדולי ישראל שהספידוהו כהלכה, כמו כן, נשמעו דברי הספד בשידור חי מגדולי ישראל מעבר לים • צפו בתיעוד ענק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 07:05