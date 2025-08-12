כיכר השבת
ארון הקודש נגנז: אלפים בהלוויית ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל 

אבלים וחפויי ראש, ליוו אמש אלפים למנוחות את ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל • במסע ההלוויה בבני ברק ובירושלים השתתפו גדולי ישראל שהספידוהו כהלכה, כמו כן, נשמעו דברי הספד בשידור חי מגדולי ישראל מעבר לים • צפו בתיעוד ענק (חרדים)

מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)

רחובות ירושלים הושחרו מאדם: אלפים ליוו אמש (שני) למנוחות את ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש זצ"ל, מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה בדורנו, שהשיב נשמתו הזכה והטהורה לבוראו לאחר שנות יסורים קשים ומרים.

מסע ההלוויה יצא מביתו בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים בשעה 20:30, לעבר בית העלמין הר המנוחות, שם נטמן.

קודם לכן, בשעה 18:00, נערכה הלוויה קצרה בסמוך בית החולים מעיני הישועה בבני ברק, שם היה מאושפז בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, שהיה עמו בקשרי ידידות עשרות בשנים, שאף הספידו בבכי תמרורים, כן נשאו דברי הספד הגאון רבי צבי פרידמן, והגאון רבי אליעזר דינר, רב בית הכנסת בבית החולים מעיני הישועה.

במסע ההלוויה השתתפו אלפי תלמידים, בני משפחה, ואישי ציבור. בין המספידים נמנו הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי עזריאל אויערבך, הגאון רבי שמואל מרקוביץ, הגה"צ רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי ובני משפחתו.

כמו כן, נשאו דברי הספד בשידור חי מארה"ב ראשי ישיבת לייקווד הגרא"מ קוטלר והגרא"ב וואכטפוגל.

המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי והכוונת התנועה, בשל השתתפות המונית במסע ההלוויה.

מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק, הגר"צ פרידמן מספיד (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק, הגר"א דינר מספיד (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)
מסע הלוויית הגרב"ש דויטש זצ"ל - בירושלים (צילום: יצחק ורדי)

